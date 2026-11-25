グランジ・遠山大輔と潮紗理菜がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜13:00～13:53）。11月21日（土）の放送では、JFN各局のオンエア回数、CDセールス、Spotify、Apple MusicのWeeklyチャートポイント、リスナーからのリクエストを集計した“全国NO.1 FMヒットチャート”TOP10（11月21日（土）付）を発表しました。初登場！ 今年でグループ結成15周年を迎え、舞台やバラエティなど幅広い分野で活躍するSTARTO ENTERTAINMENT所属の4人組グループ・ふぉ～ゆ～。同曲は、11月11日にリリースされたデビューシングル「BLOOM WORLD」のカップリング曲です。初登場！ 11月9日に配信リリースされた楽曲で、ドラマ「溺愛 ～ 実は、最強ヒーロー ～」（TOKYO MX）のエンディングテーマに起用されています。初登場！ 11月4日にリリースされた秦 基博のメジャーデビュー20周年記念トリビュート・アルバム『秦 基博を歌う -Hata Motohiro Tribute-』に収録されている楽曲です。初登場！ サンボマスターが2020年3月にリリースした楽曲に、アイナ・ジ・エンドを迎えたリアレンジ作品がランクイン。こちらは、Netflixコメディシリーズ「トークサバイバー！DEAD or LAUGH」の主題歌となっています。先週5位から1ランクダウン↓ WOWOWの連続ドラマ「マイ・スイート・ホーム」の主題歌で、11月1日に配信リリースされた同曲が2週連続でランクイン。先週2位から3ランクダウン↓ 11月25日（水）にリリースされる約3年半ぶりのオリジナルアルバム『kettle』に収録されている楽曲が、2週連続でランクイン。初登場！ 12月14日（月）にリリースされるサードアルバム『PERIOD.』のリードトラックで、コブクロの小渕健太郎がプロデュースしています。先週10位から7ランクアップ↑ 10月2日にリリースされた楽曲が2週連続でランクイン。YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」では、11月13日に同曲を披露した動画が配信されました。初登場！ 11月16日に配信リリースされた楽曲で、ドラマ「俺たちの箱根駅伝」（日本テレビ系）の主題歌として書き下ろされました。そして、今週の第1位は……？2週連続で第1位！ 11月3日にリリースされたアルバム『BE:4U』のリード曲が3週連続でランクイン。BE:FIRSTは、来年1月からデビュー5周年を記念したドームツアー「BE:FIRST 5th Anniversary DOME TOUR」を開催します。今回は、新潟県の新潟ふるさと村・特設ステージから公開生放送でお届け！ ゲストパートには、シンガーソングライターのレイニさんが登場！ 11月25日（水）にリリースされるシングル「まだ嘘にならない」についての話などを伺いました。＜番組概要＞番組名：ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN放送エリア：TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時：毎週土曜 13:00～13:53パーソナリティ：遠山大輔（グランジ）、潮紗理菜番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/countdownjapan/番組公式X： @JA_CDJ