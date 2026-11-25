スポーツ仲裁裁判所（CAS）は24日、アフリカサッカー連盟（CAF）の決定を覆し、アフリカネイションズカップ2025（AFCON2025）の決勝戦の勝者をセネガル代表とする裁定を下したと発表した。

CASは公式声明にて、「AFCON2025の決勝戦を巡り、セネガルサッカー連盟（FSF）がアフリカサッカー連盟（CAF）およびモロッコ王立サッカー連盟（MFF）に対して申し立てた上訴を支持しました」と公表。CAFの委員会が下していた没収試合の決定を取り消し、AFCON2025決勝戦の終了時点における結果（セネガルの1－0勝利）を維持することを明らかにした。

また、CASは試合終了時の結果を維持した理由について、競技規則における主審の権限を挙げて次のように説明している。

「主審は試合の適切な進行を判断する唯一の者です。この点において、試合を最終的に中止するか、再開の条件が整っているかを決定する権限は、主審にのみ帰属していました。主審が試合の再開を笛で合図したことに法的な誤りはなく、その判断に恣意性も認められないため、主審の試合再開の判断を覆すことはできないと決定しました」

今年1月18日に行われたAFCON2025の決勝戦では、セネガル代表が延長戦の末に1－0で勝利を収め、2大会ぶり2度目の王者に輝いていた。

しかし、後半アディショナルタイムのPK判定を巡って騒動が発生。90＋6分、モロッコ代表MFブライム・ディアスが相手ペナルティエリア内で倒されると、主審はVAR（ビデオアシスタント・レフェリー）の介入を経てPKを宣告。直前にゴール取り消しのきわどい判定を受けていたセネガル陣営はこれに猛抗議し、最終的にパペ・ティアウ監督が選手たちをピッチから引き揚げさせようとロッカールームへ先導する事態となった。

試合は約15分間にわたって中断されたものの、セネガル代表のキャプテンを務めるFWサディオ・マネがチームメイトを説得してピッチへ戻し、試合は再開へ。モロッコが得たPKはB・ディアスがキッカーを務めたが、セネガル代表GKエドゥアール・メンディがこれをセーブ。その後の延長戦でセネガルが決勝点を挙げ、セネガルが1－0で勝利を収めていた。

その後、モロッコ代表側は一時的に試合を放棄してベンチへ下がったセネガル陣営の行為を批判。MFFからの申し立てを受理したCAFは、アフリカネイションズカップの大会規則第82条および第84条に抵触したと判断し、「セネガルが試合を放棄した」とみなして結果を3－0でのモロッコ勝利へと覆す決定を下した。

この決定に対し、FSFは「アフリカサッカーの信用を失墜させる、不公平で前例のない、到底受け入れられない決定を強く非難する」と反発。今年3月18日に裁定の取り消しを求めてCASへ異議申し立てを行っていたが、今回の裁定でその訴えが全面的に認められることとなり、約10カ月越しに1月18日の試合結果通りセネガル代表の優勝で幕を閉じることとなった。