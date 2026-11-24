AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）リーグフェーズ第5節が24日に行われ、ヴィッセル神戸はアウェイでコンアン・ハノイ（ベトナム）と対戦した。

明治安田J1百年構想リーグを制覇し、3年連続でアジアへの挑戦権を手にした神戸。ACLEではここまで唯一の4戦全勝と首位を快走。今節は11位のコンアン・ハノイとの一戦に臨む。

試合は9分、神戸の渡辺皓太がコンアン・ハノイのステファン・ムークを自陣エリア内で倒してしまい、PKを献上。しかし、アラン・グラフィチのキックは枠の左に外れ、コンアン・ハノイは先制ならず。助かった神戸だったが、その後もなかなかリズムを作れず時間が経過する。

42分にはコンアン・ハノイにカウンターを許し、グラフィチにシュートまで持ち込まれると、45分に神戸は失点。グラフィチのスルーパスに中央からムークが抜け出し、ネットを揺らされた。

ビハインドを背負った神戸は、後半から大迫勇也、井手口陽介、濱﨑健斗を投入。システムを4－4－2に変え、最前線は大迫とエリキがコンビを組む。しかし、次の得点もコンアン・ハノイ。神戸の左サイドから侵入を許すと、ブライアン・ペレアがヘディングシュート。GK新井章太は一度セーブしたがこぼれ球をペレアに押し込まれた。

神戸は53分、相手GKのビルドアップをエリキがインターセプトすると、そのままゴールを決め切り、追撃に成功。神戸は1点差に迫る。それでもコンアン・ハノイが57分に突き放されることに。ムークからグラフィチへとつなぎ、グラフィチのラストパスに神戸DF陣の背後を取ったぺレアが冷静にゴールへ流し込んだ。

再び2点を追いかけることになった神戸は65分に酒井高徳とアンデルソン・ロペスをピッチに送り出す。しかし、神戸はコンアン・ハノイのカウンターにも苦しみ、そのまま1－3で敗戦を喫した。

次節は来月1日に行われ、神戸はホームでニューカッスル・ジェッツと対戦する。

【スコア】

コンアン・ハノイ 3－1 ヴィッセル神戸

【得点者】

1－0 45分 ステファン・ムーク（コンアン・ハノイ）

2－0 49分 ブライアン・ペレア（コンアン・ハノイ）

2－1 53分 エリキ（神戸）

3－1 57分 ブライアン・ペレア（コンアン・ハノイ）