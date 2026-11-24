FIFA U－17ワールドカップカタール2026のグループL第1節が24日に行われ、U－17日本代表はU－17セルビア代表と対戦した。

今年5月に開催されたAFC U－17アジアカップサウジアラビア2026で優勝した日本。今大会は“アジア王者”として17歳以下の選手を対象としたU17W杯に臨んでいる。21日に行われた初戦は、後半アディショナルタイムのPKに泣き、U－17コロンビア代表に1－2で敗戦。今節はセルビアと対戦する。

試合は開始10分に日本がセルビアにPKを献上。倉橋幸暉が自陣エリア内でボールを処理したところタディジャ・コイッチに奪われ、足をかけてしまう。セルビアはこのPKをドラガン・アノキッチが成功させ、先手を取る。ビハインドを背負った日本は、時間の経過に連れて敵陣での時間を増やすと、里見汰福が直接FKでセルビアゴールを脅かす。

リードを許した日本は後半頭から北原槙と和田武士を投入。後半は主導権を握り、サイドからセルビア攻略を目指すも、クロスははね返されて決定機までたどり着けない。

さらに圧力を強める日本は、終盤にかけてエリア内へ侵入する回数も増やすが、最後までセルビアの牙城を崩すことはできずに試合終了。日本はセルビアに0－1で敗戦を喫した。

次節（グループ最終節）は27日に行われ、日本はU－17ホンジュラス代表と対戦する。

【スコア】

U－17日本代表 0－1 U－17セルビア代表

【得点者】

0－1 11分 ドラガン・アノキッチ（PK／セルビア）