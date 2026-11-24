ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けするコラム。今回は、2027年4月に「ランドクロス株式会社（LANDCROS）」への社名・ブランド変更を予定している日立建機の新たな取り組みに注目。11月19日（いいじゅうき）「建設機械の日」にちなみ、世界各地の従業員から寄せられた1,119枚の写真でグローバル・ブランドアンバサダーの大谷翔平選手を描いたモザイクアートプロジェクトの裏側と、新たなブランドのもとで未来へ挑戦する同社の想いに迫ります。⽇⽴建機株式会社は、2027年4⽉1⽇付で予定している「ランドクロス株式会社」（英⽂：LANDCROS Corporation）への社名変更に向けた取り組みの⼀環として、本⽇11⽉19⽇（いいじゅうき）「建設機械の⽇」に、世界各地の従業員から寄せられた1,119枚の写真で、LANDCROSのグローバル・ブランドアンバサダーである⼤⾕翔平選⼿を描いた「⼤⾕選⼿と⼀体にモザイクアートプロジェクト」の完成作品を公開しました。本企画は、LANDCROSのグローバル・ブランドアンバサダーである⼤⾕翔平選⼿と、世界各地で働く従業員1⼈ひとりが、2027年4⽉から新たに掲げるブランド「LANDCROS」のもとで、ともに未来へ挑戦していく姿を象徴する従業員参加型プロジェクトです。11⽉19⽇の「建設機械の⽇」にちなみ、従業員から寄せられた1,119枚の写真を使⽤し、1枚1枚を組み合わせることで、⼤⾕選⼿とLANDCROSの建設機械を描いた1つのモザイクアートを完成させました。モザイクアートを近くで⾒ると、従業員1⼈ひとりの写真が並び、少し離れて作品全体を⾒ると、LANDCROSのグローバル・ブランドアンバサダーである⼤⾕翔平選⼿の姿が浮かび上がります。異なる⽂化や価値観を持つ世界中の従業員1⼈ひとりの写真が集まり、1つの⼤きな作品をつくり上げることで、仲間たちが「LANDCROS」という共通のブランドのもとで、⼤⾕選⼿とともに未来へ挑戦していく⼀体感を表現しました。⽇⽴建機は、2027年4⽉に社名を「ランドクロス株式会社」に、コーポレートブランドを「LANDCROS」に変更する予定です。今回のモザイクアートには、これまで培ってきた信頼や技術を受け継ぎながら、世界中の従業員が「LANDCROS」のもとに⼒を合わせ、新たな価値の創造に挑戦していくという想いを込めています。11⽉19⽇（いいじゅうき「建設機械の⽇」）、覚えました。そして、数多くの⽅々がチームとなって活動されていることに感銘を受けました。僕もTEAM LANDCROSの⼀員として⼀緒に挑戦できることを光栄に思います。モザイクアートプロジェクトの参加募集に合わせ、世界各地の従業員からは「LANDCROS」のもとで実現したい未来や、新たなブランドへの想いも寄せられました。＜コメント⼀部抜粋＞「⼤⾕選⼿のように世界で活躍するビッグな会社にしていきたい」（⽇本）「世界中の仲間と挑戦を⼒に、LANDCROSで新たな価値と未来を創る」（⽇本）「世界に信頼される価値を創り続ける企業へ」（⽇本）「Building a smarter, sustainable future together.」（訳：よりスマートで持続可能な未来を、ともに築く／インド）「A future where people and technology unite to make mining safer, smarter and more sustainable.」（訳：⼈と技術が⼒を合わせ、鉱⼭の現場をより安全に、スマートに、持続可能にする未来／オセアニア）「Together we build, together we grow — LANDCROS」（訳：ともにつくり、ともに成⻑する。LANDCROS／中国）こうした1⼈ひとりの想いも、世界中の従業員が「LANDCROS」という新たなブランドのもとで未来へ進んでいく姿を表すものとして、今回のプロジェクトを構成しています。完成したモザイクアートは、11⽉23⽇（⽉）より、本社最寄りの上野駅をはじめ、全国の事業拠点周辺など、12か所・15媒体で順次掲出します。上野駅では集中貼りや「UENO CANVAS」、上野広⼩路⼝ビジョンなど複数の媒体で展開するほか、帯広駅、⼤館能代空港、⼭形駅、勝⽥駅、神⽴駅、⼟浦駅、つくば駅、⻯ケ崎駅、⼩室駅、草津駅、⼟⼭駅でも掲出します。2027年4⽉1⽇のLANDCROS始動に向け、今回、世界各地の従業員が参加し、1つのモザイクアートを完成させることができました。1枚1枚の写真には、新たなブランドのもとで、ともに未来をつくっていこうという社員1⼈ひとりの想いが込められています。LANDCROSへの変更は、これまで築き上げてきた信頼や技術を受け継ぎながら、世界中の仲間とともに、新しい価値を⽣み出していくための新たなスタートだと考えています。⼤⾕選⼿にもTEAM LANDCROSの⼀員として⼒をお借りしながら、世界をフィールドに未来への挑戦と成⻑を加速してまいります。