AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）リーグフェーズ第5節が24日に行われ、京都サンガF.C.はホームで浦項スティーラース（韓国）と対戦した。

2025シーズンの明治安田J1リーグを3位で終えた京都は、クラブ史上初めてのACLE出場権を獲得。ここまでのリーグフェーズでは、2勝1分1敗の勝ち点「7」を積み上げている。前節はアウェイでコンアン・ハノイ（ベトナム）と対戦し、0－0のスコアレスで試合を終えた。

今節は、15位に沈む浦項との一戦に臨む。試合は一進一退の攻防が続くも、時間の経過に連れて京都がシュートまで持ち込む場面を増やす。ユン・ソンジュンや中野瑠馬がゴールを狙っていくと、40分には奥川雅也がワンツーからエリア内に侵入し、シュートを放つが、浦項GKの牙城は崩せない。

京都は前半の終わりにかけてリズムを作り出すと、後半の立ち上がりも主導権を握る。59分にはラファエル・エリアスの投入など、2枚替えを行う。すると迎えた71分に京都が先制。ラファエル・エリアスと同じタイミングで起用された新井晴樹が右サイドを抜け出すと中央へクロスを供給。これに奥川が飛び込み、待望の先制点を挙げる。

先手を取った京都は90分に浦項にチャンスを作られるが、浦項のシュートはバーに直撃。難を凌いだ京都は、その後も無失点を継続して1－0で勝利を収めた。この結果、暫定ながら京都は4位に浮上。この後21時15分から他会場の試合が行われるものの、現時点で日本勢が上位5位を独占している。

次節は来月1日に開催され、京都はアウェイでブリーラム・ユナイテッド（タイ）と対戦する。

【スコア】

京都サンガF.C. 1－0 浦項スティーラース

【得点者】

1－0 71分 奥川雅也（京都）

【ゴール動画】新井晴樹のクロスから奥川雅也が先制弾



