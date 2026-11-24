なでしこジャパンは24日、『MIZUHO BLUE CHALLENGE NADESHIKO 2026 青さで、挑め。』のブラジル女子代表との2連戦に向けたトレーニングを実施。初日のとなったこの日は室内でのコンディション調整に努めた。

練習後、取材に応じたチェルシー所属のFW松窪真心は、「けがで前回来れなくて、みんなの活躍をテレビで見ていて、今回絶対に選ばれて、何か結果を残さないといけないとすごく感じているので、与えられた役割をチームの勝利に貢献できるようにまっとうしたい」と、10月の代表活動は負傷の影響もあって招集外となった中、今回の活動への強い意気込みを示した。

自身は2026年の女子バロンドールに22位でランクイン。10月にロンドンで開催された授賞式にも参加したが、「すごかったです」と満面の笑顔に。「自分が行きたいと思っても行ける場所ではないので、いろいろなものを全部目に焼き付けておこうと思って」と目を輝かせ、バロンドールのトロフィーも「どんな宝石よりもきれいでした」と表現。「たくさん写真も撮ってもらいました」と、男子バロンドールに輝いたバイエルン所属のイングランド代表FWハリー・ケインを筆頭に、同所属のフランス代表FWミカエル・オリーズや元ブラジル代表FWのロナウド氏などとも記念撮影できたと振り返った。

「行くまでは正直実感がなかったというか、ノミネートされただけ」と思ったそうだが、授賞式に参加したことで「どれだけ素晴らしいことなのかを改めて感じた」という松窪。「自分が取りたいとは心の中ではどこかでは感じた」一方で、「もっと頑張らないといけないと逆に思った」とその舞台の高さと、そこへのさらなる努力が必要だと感じたようだ。

自身は今夏にアメリカのノースカロライナ・カレッジからイングランドのチェルシーへと移籍。守備の比較をしての感覚を問うと、「ジャンルが違う」と表現。「アメリカは互いに攻撃を仕掛けながら（ゲームを）やっているので、ボールを受けるときに割と広くてスペースがある」が「（イングランドは）もう少しコンパクトで。どちらかがリセットすると、どちらかの攻撃が始まるような感じで、もう少しタイトでフィジカルコンタクトが多い」と続け、アメリカはオープンになりがちだが、イングランドは攻守の局面がはっきりしていることが多いと話した。

その中で「アメリカではコンタクトを受けないよう、どこにポジションを取るかを考えていましたが、イングランドはよりタイトにフィジカルコンタクトを受ける場面が多いので、受けながらもボールを奪われないようにと意識して練習しています」と、ゲーム展開の違いに起因する相手守備とのマッチアップの違いへの適応を心掛けている。

チェルシーは2024－25シーズンまでリーグ6連覇を達成するなど、イングランド屈指の強豪。「内容があまり良くない試合でも、どんな試合でもしっかり勝ち切るし、引き分けで終わっていれば選手自身で話し合う。勝ちにこだわるメンタリティを学んできている」と学びが多い日々を過ごせているとのことで、「なでしこジャパンでも、少しでも自分が足すことができれば」と勝ちにこだわる姿勢を出していきたいと話している。

なでしこジャパンは29日に広島県のエディオンピースウイング広島（13時55分キックオフ、日本テレビ系列で生中継、TVerで生配信）、12月5日に岡山県のJFE晴れの国スタジアム（15時キックオフ、ABEMAで無料生配信）で、それぞれブラジル女子代表と対戦する。

【画像】ケインやオリーズらと記念撮影をした松窪真心