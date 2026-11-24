サガン鳥栖は24日、SNS上で確認されたサガン鳥栖のサポーターとみられるアカウントからの不適切な投稿を受け、声明を発表した。

クラブの発表によれば、当該投稿は今月21日に行われた、2026／27明治安田J2リーグ第18節のサガン鳥栖vsベガルタ仙台（1－1△）の試合終了後、サガン鳥栖のサポーターとみられるアカウントから投稿されたものだったという。

当該投稿は、ベガルタ仙台ならびにそのファン・サポーター、東日本大震災の被災者に対する、津波や東日本大震災を揶揄する内容を含むものだったとのこと。

そして現在、クラブは関係各所との協力によって当該アカウントおよび投稿の内容について確認を進めており、事実関係を把握したうえで、クラブとして厳正に対処を行っていくという。

株式会社サガン・ドリームス代表取締役社長の豊田陽平氏の署名付きで発表された声明は以下の通り。

「11月21日（土）に開催されたベガルタ仙台との試合終了後、SNS上において、サガン鳥栖のサポーターとみられるアカウントから、極めて不適切な投稿が確認されました。このような投稿が確認されたことについて、クラブとして大変重く受け止めております。傷つけられた皆様に対し、心よりお詫び申し上げます」

「当該投稿は、ベガルタ仙台ならびにそのファン・サポーターの皆様、そして東日本大震災によって被災された方々や被災地の皆様に対し、津波や東日本大震災を揶揄する内容を含むものでした。震災によってかけがえのない命や日常を失われた方々、今なお深い悲しみや苦しみを抱えておられる方々の心を深く傷つけるものであり、決して許されるものではありません」

「このような投稿により、ベガルタ仙台の関係者の皆様をはじめ、多くの方々に多大なるご不快な思いと深い心の痛みを与えましたことを、クラブとして重く受け止めております。サガン鳥栖は、いかなる差別的、侮辱的な言動も断じて容認いたしません。サッカーファミリーの一員として、互いを尊重し、敬意を持って向き合う「リスペクト」の精神を何よりも大切にしてまいります」

「現在、当該アカウントおよび投稿の内容について確認を進めており、事実関係を把握したうえで、クラブとして厳正に対処してまいります。同様の事案を二度と発生させないため、ファン・サポーターの皆様への啓発活動や観戦ルール・SNS利用に関する注意喚起を一層強化し、誰もが安心してサッカーを楽しみ、応援できる環境づくりに努めてまいります」

「改めまして、ベガルタ仙台の関係者の皆様、被災地の皆様、そして今回の投稿によって心を痛められたすべての皆様に、深くお詫び申し上げます」