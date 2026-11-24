笹川友里がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「DIGITAL VORN Future Pix」（毎週土曜 20:00～20:30）。この番組では、デジタルシーンのフロントランナーをゲストに迎え、私たちを待ち受ける未来の社会について話を伺っていきます。11月21日（土）の放送は、北海道大学大学院 情報科学研究院 教授の川村秀憲（かわむら・ひでのり）さんがゲストに登場。俳句を詠む人工知能「AI一茶くん」の開発、進化するAIとの向き合い方について話を伺いました。

川村秀憲さんは1973年、北海道生まれ。北海道大学大学院工学研究科博士後期課程を修了後、北海道大学助手、准教授を経て、2016年から同大学大学院情報科学研究院の教授を務めています。「調和系工学研究室」を率い、俳句を詠む人工知能「AI一茶くん」の開発者としても知られる、日本を代表するAI研究者です。著書に「人工知能が俳句を詠む：AI一茶くんの挑戦」（オーム社）、「10年後のハローワーク これからなくなる仕事、伸びる仕事、なくなっても残る人」（アスコム）などがあり、現在はSapporo AI Labのラボ長、北海道AIコンソーシアムの会長を務めるほか、30社以上の企業との産学連携に携わり、企業の技術顧問も務めています。

◆知人の一言から始まった「AI一茶くん」の挑戦

今回の放送では、川村さんが教授を務める北海道大学の調和系工学研究室が、2017年から開発を続けている「AI一茶くん」について伺います。この研究がスタートしたきっかけは、知人からの何気ない一言でした。

当時はまだChatGPTも登場しておらず、AIが人間のように自然な言葉を生成する技術も発展途上でした。そんななか、「たまたま私の知り合いが、思いつきで『AIに俳句を作らせることはできるか？』と言ってきまして。その問いかけがすごく面白いなと思って、『じゃあやってみましょう』ということで、始まったんですよね」と川村さんは振り返ります。

川村さん自身、もともと俳句に強い関心があったわけではないそうですが、17音の短い言葉で人の感情を表現し、読み手もそこから作者の思いや情景を読み解いていく。そうした俳句の特性をAIと組み合わせることに面白さを感じたと言います。

また、川村さんによると、開発当初は研究室でChatGPTのミニチュア版ともいえるAIを独自に作り、俳句を学習させていましたが、コンピューターの性能も十分ではなく、手探りで進めていたため、最初はようやく俳句らしい作品を生み出せる程度のレベルだったそうです。しかし、技術の進歩とともに開発も発展し、現在は独自のAIとChatGPTなどを組み合わせることで、俳句を詠むだけでなく、人が作った俳句の評価やコメントを返すこともできるようになりました。

さらに、俳句文化が根付く愛媛県松山市で開催されている俳句大会に「AI一茶くん」も参加し、人間の作品に交じってどこまで通用するのかを試しています。「だんだん人の俳句に近いものが詠めているので、まあまあのレベルにはなっているかなと思います」と手応えを語ります。

◆AIは人の心に響く作品を作れるか

ここで笹川が「例えば、人とAIで『精度の高いデータをどっちが作れるか？』といったら、恐らく明確な結果が出ると思うのですが、『心に響く俳句をつくる』となると評価軸が難しいなと思っていて。そういった部分はどう捉えていらっしゃいますか？」と質問します。

これに川村さんは、“おいしい”という感覚を例に挙げ、「人間は『おいしい』ものを食べたら、それが『おいしい』と分かりますよね。一方で、AIに『おいしいって何？』と聞けば、それらしい答えが返ってはきますが、実際に食べたり飲んだりすることができません。つまり、その答えって、どこかに書かれていたことを学習し、アレンジして『こう答えておけば納得してくれるだろう』というイメージで回答を作っているので、これは大きな差だと思っています」と語ります。こうした違いは、人間が持つさまざまな感情や本能にも当てはまるとし、「そうした感情や本能は、現在のAIには原理的に生み出せない」と指摘します。

ただ、AIが人間の感情を理解しているように感じられる場面もあります。川村さんは「あれは原理的に人の感情を理解できているのではなく、“分かったように見える”ということ」と説明します。こうした人間とAIのあいだにあるギャップを踏まえ、「今のAIに何が足りないのか、もっと人に寄り添うためには何を考えたらいいのか、寄り添っているように見えるためにはどういう仕組みを入れたらいいのか。そういうことを俳句を例に考えている感じです」と語ります。

もともと俳句になじみがなかった川村さんは、人々がどのような思いで作品を作り、読み解き、楽しんでいるのかを知ろうと、俳句への理解を深めていきました。その過程で交流を深めたのが、愛媛県松山市の俳人たちでした。

その対話をまとめたのが、若手俳人の大塚凱さんとの共著「AI研究者と俳人 人はなぜ俳句を詠むのか」（dZERO）です。AIの技術的な話から文学の話、さらには「なぜ人は俳句を詠むのか」という根本的な問いまで、異なる視点を持つ2人だからこそ生まれた議論が詰まった一冊となっています。

◆AI時代に問われる「使う側」の責任

ChatGPTの登場以降、AIの性能は急速に向上しています。川村さんによると、登場当初のChatGPTは、楽器の「ラッパ」について尋ねると「4本足の動物」と答えるなど、でたらめな回答をすることもありました。それが現在では、大学入学共通テストでほぼ満点を取るほどに進化しています。特にここ4年ほどの性能向上には目を見張るものがあるといい、「さらにここから4年後、どうなっているのか想像がつかない」と期待を寄せます。

一方、笹川はAI開発競争の激しさに触れ、「AIの世界で覇権を取ったら莫大な収益もあるでしょうし、AIを作った人たちが警鐘を鳴らしても、法律でもない限り研究開発のスピードを緩めるのは難しそうだなと思うと、どういう未来がくるのかと……」と言及します。

これに対し川村さんも、企業が利益を求めてAI開発を進めている以上、競争を止めることは難しいと指摘。そのうえで、「こういう進歩のなかで、できるだけ社会が良くなるように、正しくAIを使っていくことを考えなきゃいけないと思います」と語ります。

さらに、AIの存在を“銃”に例えます。アメリカでは、善人も悪人も銃を持ち、互いに自衛しながら社会を維持しています。一方、日本では銃を持つことが容易ではなく、銃の脅威を身近なものとして意識せずに暮らしてきました。

しかし、世界中に普及したAIは、悪意を持つ人が使えば脅威となる一方、正しく使えば人々の暮らしや安全を守る手段にもなります。川村さんは「悪い人もAIを使う、いい人たちもAIを使って守るというせめぎ合いのなかで、我々の社会をどう維持していくのか、考えなきゃいけないんじゃないか」と話していました。

次回11月28日（土）の放送も引き続き、川村さんをゲストにお迎えして、AIとの向き合い方、調和の仕方についてお話を伺います。

＜番組概要＞

番組名：DIGITAL VORN Future Pix

放送日時：毎週土曜 20:00～20:30

パーソナリティ：笹川友里

番組Webサイト： https://www.tfm.co.jp/podcasts/futurepix/