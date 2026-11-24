Jリーグは24日、2026年第11回理事会を実施し、理事会後に会見を実施した。

会見では、明治安田J3リーグを戦うFC大阪のホームスタジアムに関する件が報告された。FC大阪は東大阪市花園ラグビー場をホームスタジアムとしているが、2026／27シーズンはすでに4試合を花園以外のスタジアムで開催することが決定。Jリーグ規約で定められている、リーグ戦のホームゲームの80％以上をホームスタジアムで開催するという規定を満たせないことが確定した。

FC大阪の近藤祐輔代表取締役社長は「度重なるスタジアム確保の難航により、日程の確定ができないという事態を招き、皆様にご心配とご負担をおかけし、そのたびにお詫びを繰り返している現状を、私自身、本当に情けなく、申し訳なく感じております。皆様からいただいている信頼や期待に、今の私たちは十分にお応えできていません。だからこそ、今回のことを決して一過性の課題として終わらせることなく、クラブとして何を変えなければならないのか、何を実現しなければならないのかを改めて見つめ直し、一つひとつ行動に移してまいります。失った信頼は、言葉だけで取り戻せるものではありません。それでも、これからの行動と結果を通じて、もう一度皆様に信頼していただけるクラブになれるよう、私自身が先頭に立ち、全力で取り組んでまいります」と公式HP内で声明を発表していた。

会見に出席したJリーグの青影宜典氏（理事・常務執行役員）は「FC大阪のファン・サポーター、ステークホルダーへの影響ももちろんありますけど、対戦相手のクラブ、関係者、ファン・サポーター、ステークホルダー、多くの皆さんに多大な影響があったことも事実です。Jリーグとしては非常に重く受け止めていますので、この後のプロセスで対応していきたい」とコメントした。

今回のホームスタジアム開催割合80％未達を受け、Jリーグは規約違反に伴う所定の手続きに移行することを決定した。まずはFC大阪への事情聴取や必要な調査を行い、その後、裁定倫理委員会に諮問する。懲罰の有無や内容については、同委員会の答申を十分に尊重したうえで、チェアマンが決定する見通しだ。現時点で具体的な懲罰内容などは決まっておらず、今後の調査や検討を経て判断されることになる。

今シーズンのクラブライセンス取り消しは行わない方針だが、来年3月に発表予定の2027／28シーズンのクラブライセンスへの影響も懸念される。FC大阪にはJ2クラブライセンスが交付されている。明治安田J3リーグでは現在4位につけており、来シーズンのJ2昇格の可能性を十分に残しているが、仮にJ2クラブライセンスが不交付となった場合、J2昇格および昇格プレーオフへの出場資格を得ることはできない。

ただし、J2クラブライセンスが不交付となった場合でも、J3クラブライセンスが自動的に不交付となるわけではない。J1・J2クラブライセンスとは審査機関が異なり、J3クラブライセンスについてはJリーグ理事会が交付の可否を審議することになる。したがって、J2ライセンスの判定に加え、J3ライセンスが交付されるかどうかも今後の焦点となる。