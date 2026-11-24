ウブロの人気モデルであるビック・バンより、デニム生地を起用した、ユニークでファッショナブルなコレクション「ビッグ・バン デニム」が登場した。

【画像】本物のデニム素材をダイアルに直接組み込んだ、ウブロの新作「ビッグ・バン デニム」（写真16点）

マテリアルの歴史を遡ると、本来は高級時計に用いられるような素材ではないデニムであるが、そのギャップをユニークだと捉えたウブロは今回あえてデニム生地を前面に使用している。

今回のモデルでは、ダイヤルのみならず、デニムの質感をケースにも反映させており、ケースにはデニムの織り目がもつ構造や奥行きを想起させる特別な表面加工が施されている。また、この加工は機械でプリントされたのではなく、目の粗さが異なる数種類の研磨紙を用いて一つひとつ手作業で仕上げられたもの。

ウブロの「アート・オブ・フュージョン（異なる素材やアイデアの融合）」の真髄として、意外な組み合わせを探求し、妥協のない職人技によって細部まで徹底されているのである。

なお、本コレクションは、「ビッグ・バン」と「スピリット オブ ビッグ・バン」の2つのコレクションから「ビッグ・バン オリジナル チタニウム デニム」、「ビッグ・バン スチール デニム ダイヤモンド」、「スピリット オブ ビッグ・バン チタニウム デニム」、「スピリット オブ ビッグ・バン スチール デニム ダイヤモンド」の全4モデルで展開される。