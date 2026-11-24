バレンシアがウクライナ代表FWアルテム・ドフビクの獲得を目指しているようだ。スペインメディア『アス』が報じている。

日本代表MF佐藤龍之介が在籍するバレンシア。現在はハビエル・アギーレ監督の下で立て直しを図るなか、ラ・リーガ第12節消化視点で自動降格圏と同勝ち点の17位に低迷している。

12試合20失点と守備の問題もあるものの、それ以上に1試合平均1点を下回る9得点の攻撃の問題が顕著で、今冬の移籍市場では前線を中心に積極的な補強が見込まれる。

そんななか、現在ストライカーのトップターゲットとしてジローナ時代に得点王に輝いたドフビクの名前が挙がっているという。

2024年8月にジローナからローマに完全移籍で加入した29歳FWだが、より守備的なセリエAでのプレーに苦戦。ジャン・ピエロ・ガスペリーニ監督の下では完全の構想外の扱いで、今季はボローニャへ1年間のレンタル移籍中。ただ、その新天地でもリーグ5試合1ゴールと思うような数字を残せず、今冬にレンタル契約を打ち切って、新たな移籍先を探すとの報道もある。

『アス』によれば、イタリアに比べてプレースタイル的に水が合うスペインで再起を図りたいドフビクはバレンシアへのレンタル移籍に前向きな姿勢を示しているという。今後に向けてはクラブ間の交渉を進めていくことになるが、ボローニャは前述の理由でレンタルバックを受け入れる可能性が高く、ローマもジローナから獲得時の高額な移籍金を少しでも多く回収すべく、同選手が新たな環境で市場価値を高めることを期待しており、バレンシア行きを受け入れる可能性はありそうだ。

アギーレ監督は2トップを好んでおり、過去にローマに在籍していたナイジェリア代表FWウマル・サディクとドフビクの大型2トップでの巻き返しを構想しているかもしれない。