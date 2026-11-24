バイエルンが今冬の移籍市場でセンターフォーワード（CF）の補強に動く可能性があるようだ。23日、ドイツメディア『スカイスポーツ』が伝えている。

現地時間20日、バイエルンはイングランド代表FWハリー・ケインが左足首のじん帯断裂と診断されたことを発表。今シーズンここまで公式戦16試合で10ゴール10アシストをマークしている“バロンドーラー”は、負傷箇所の手術に踏み切り、3カ月から4カ月間ほど戦列を離れる見通しだ。

報道によると、バイエルンはケイン不在の影響を最小限にとどめるべく、今冬の移籍市場でのCF補強を検討しているとのこと。首脳陣が様々な選択肢を模索する中、カメルーン代表FWエリック・マキシム・チュポ・モティングの復帰案も浮上しているという。

現在37歳のチュポ・モティングはハンブルガーSVやマインツ、シャルケ、パリ・サンジェルマン（PSG）などを経て、2020年10月にバイエルンへ加入した。公式戦通算122試合で38ゴール13アシストをマークし、2022－23シーズンにはブンデスリーガで二桁得点を達成。翌2023－24シーズンには加入初年度のケインのバックアッパーを務めていた。

現在はメジャーリーグ・サッカー（MLS）のニューヨーク・レッドブルズでプレーしているチュポ・モティングだが、現行契約は12月末で満了に。首脳陣は決定を下していないものの、移籍金が発生しないフリートランスファーで獲得でき、クラブやリーグへの即座の適応が可能なことから、バイエルンにとって現実的な選択肢となっているようだ。

なお、チュポ・モティングを獲得する場合には、今シーズン終了までの短期契約を締結する可能性が高いと報じられている。