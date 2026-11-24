相次ぐ反発によって頓挫したFIFAフォワード・エンタープライズ（FFE）計画の実態が明らかになったようだ。23日、イギリス紙『ガーディアン』やスポーツ専門メディア『アスレティック』が伝えている。

FFEとはFIFAの商業やFIFAワールドカップをはじめとした主催大会の運営を担い、放映権やスポンサーシップ、チケット販売、ライセンス事業などを一元的に管理する子会社。FIFAが経営権を維持したまま少数の株式を民間投資家へ売却することで、巨額の資金を調達し、加盟協会へ還元する計画となっていた。

しかし、世界最高峰の大会を含むFIFAの商業権の一部を売却するという前例のない計画は大きな物議を醸し、統治機構の在り方やプロセスの透明性に関して批判が相次いだことで、計画を主導していたジャンニ・インファンティーノ会長によって中止が発表された。

結果的には設立に至らなかったFFEだが、投資家グループを主導する予定だった『Thrive Capital』とFIFAとの間で交わされた取引に関する文書が流出したことにより、その実態が明らかに。報道によると、FFEはFIFAワールドカップをはじめとするFIFAの商業的権利をライセンス契約の更新によって、最長96年間に渡って手にする可能性があったとのこと。また、政府系ファンドがFFEに出資することも可能な計画となっていたようだ。

さらには経営陣に向けた「インセンティブ・プラン」も用意されていた模様。FFEの評価額が当初の200億ドル（約3兆円）を超えた場合、10億ドル（約1600億円）増加するごとに新株が発行され、それにより経営幹部は最大5000万ドル（約79億円）を分け合える仕組みになっていたと報じられている。経営幹部に名を連ねる予定だったメンバーについては不明だ。

なお、『Thrive Capital』が競争入札プロセスを経ることなく主要パートナーに選ばれた点も特筆すべきと『アスレティック』は指摘。同社はアメリカのベンチャーキャピタル企業であり、同国のドナルド・トランプ大統領の義理の息子であるジャレッド・クシュナー氏の弟、ジョシュア・クシュナー氏が率いている。