ヴァンフォーレ甲府は24日、渋谷洋樹監督との契約を双方合意のもと22日付で解除したことを発表した。

現在59歳の渋谷監督は、これまで大宮アルディージャやロアッソ熊本、ジュビロ磐田、ベガルタ仙台などで指揮官やコーチを歴任し、明治安田J2・J3百年構想リーグから甲府を指揮。今シーズンの明治安田J2リーグでは、開幕5試合こそ2勝1分2敗とまずまずのスタートを切ったが、その後は2度の4連敗を喫するなど苦戦が続き、18節終了時点で3勝3分12敗の最下位に沈んでいる。

後任はこれまでアカデミーヘッドオブコーチを務めていた内田一夫氏に決定。25日に控える2026／27明治安田J2リーグ第19節湘南ベルマーレ戦よりベンチ入りする。現在64歳の内田氏は2010年シーズンにトップチームの指揮を執り、J1昇格に導いた実績がある。

また、甲府は中村順テクニカルダイレクターとの契約も22日付で解除。さらには森淳フットボール本部部長スカウト担当が強化部長に就任することも併せて発表している。

シーズン途中での指揮官交代に際し、甲府の長田和仁代表取締役社長、渋谷監督、内田新監督はそれぞれ次のようなコメントを発表している。

◼︎長田和仁代表取締役社長

「このたび、渋谷洋樹監督との契約を解除する決断をいたしました。まずは、渋谷監督に心から感謝申し上げます。就任以来、ヴァンフォーレ甲府のために、選手、スタッフと真摯に向き合い、チーム作りにご尽力いただきましたことに、クラブを代表して敬意を表します。直前の百年構想リーグで素晴らしい成績を挙げ、今シーズンはJ1昇格を目標に掲げてスタートいたしましたが、ここまでの結果を鑑み、現在、目の前の目標を早期降格圏脱出を図ることに変え戦っております」

「チームの現状、残された試合数を考えた結果、目の前の目標達成のためには、今このタイミングでの変化が必要と判断し、この決断に至りました。ここまでの結果は渋谷監督一人の責任ではありません。選手の編成や環境整備を含めクラブとしての責任があります。そして代表取締役社長である私自身がその責任を最も重く受け止めなければならないと考えております」

「どのような時も、チームを支え続けてくださっているファン、サポーター、パートナーの皆様には、ご期待に応える結果をお見せできないことを大変申し訳なく思っております。今回の判断は、これまで積み上げてきたものを否定するものではありません。さまざまな意見があると思います。それらの声を真摯に受け止め、チームとして受け継ぐもの、変えるべきものを整理し前に進めてまいります。改めまして、ヴァンフォーレ甲府に関わるすべての皆様に日頃のご声援、ご支援に心より御礼申し上げます。クラブ一丸となって、まずは降格圏脱出に向けて戦い続けてまいりますので、引き続きクラブ、チーム、そして選手たちへの力強い後押しを賜りますようお願い申し上げます」



◼︎渋谷洋樹監督

「このたび、ヴァンフォーレ甲府の監督を退任することとなりました。クラブをご支援いただいている株主の皆様、スポンサー・パートナー企業の皆様、そしてホームタウンの皆様には、多大なるご支援をいただきながら、ご期待に応える結果を残すことができず、心よりお詫び申し上げます。百年構想リーグのメンバーを中心に、2026／27シーズンをスタートし、アクシデントなどもある中、選手・スタッフは日々の練習から試合まで常に良い準備を意識し、全力で取り組んでくれました。最後まで私を信じ、共に戦ってくれた素晴らしい選手、スタッフ、クラブ関係者の皆様には、心から感謝しています」

「それだけに、監督として彼らの努力を結果に結びつけることができなかったこと、選手たちをピッチで躍動させることができなかったこと、チームを勝利に導けなかったことが、本当に悔しく、申し訳ない気持ちでいっぱいです。自分自身の力不足を痛感するとともに、この悔しさを決して忘れることはありません」

「そして、どのような状況にあっても、チームを信じ、スタジアムや各地で熱い声援を送り続けてくださったファン・サポーターの皆様に、心から感謝申し上げます。皆様の声援、勝利を願う熱い思い、そしてヴァンフォーレ甲府への深い愛情を、常に感じながら戦ってきました。苦しい状況が続く中でも変わらず支えてくださった皆様の期待に、監督として結果で応えることができなかったことは、何よりも悔しく、申し訳ない思いです。皆様と勝利の喜びを分かち合い、笑顔でシーズンを終えることができなかったことが、心残りでなりません」

「選手・スタッフには、この悔しさを力に変え、必ずチームを立て直し、J2残留を果たしてくれることを信じています。これまでヴァンフォーレ甲府に注いでいただいた温かいご支援とご声援に、心より感謝申し上げます。私自身何度も関わることができたクラブであり、大好きなクラブなので、これからのヴァンフォーレ甲府の巻き返しと、さらなる発展を心から願っております」

◼︎内田一夫新監督

「まず、これまでチームを率いてこられた渋谷監督に敬意を表するとともに、クラブを支えてくださっているファン・サポーターの皆さま、スポンサーの皆さま、関係者の皆さまに心より感謝申し上げます。シーズン途中での監督交代という難しい状況ではありますが、今、私たちに求められているのは、現状をしっかりと受け止め、全員が同じ方向を向いて前に進むことだと考えています」

「選手一人ひとりが持っている力を最大限に発揮できるよう、選手、スタッフと真摯に向き合い、チーム一丸となって取り組んでいきます。簡単な状況ではありませんが、目の前の一試合、一瞬に全力を尽くし、最後まで諦めず、勝利を目指して戦います。そして、ファン・サポーターの皆さまに、スタジアムで選手たちのひたむきな姿、そして勝利の喜びを届けられるよう、全力で取り組んでまいります。引き続き、ヴァンフォーレ甲府への熱いご声援、ご支援をよろしくお願いいたします」