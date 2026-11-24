不安定な戦いが続くチェルシーだが、シャビ・アロンソ監督への信頼は揺らいでいないようだ。23日、イギリス紙『テレグラフ』が伝えている。

今夏にX・アロンソ監督を招へいしたチェルシーは、プレミアリーグで開幕2連勝を飾ったものの、第3節で王者アーセナルに敗れると、その後も勝ち点の取りこぼしが目立っている。現地時間21日に行われた第11節では本拠地『スタンフォード・ブリッジ』で日本代表MF田中碧らを擁するリーズに1－4で惨敗。ここまで5勝1分5敗の8位にとどまり、11試合で20失点を喫するなど守備面に課題を抱えている。

UEFA（欧州サッカー連盟）主催大会に出場せず、過密日程を回避した中でも思うような結果を残せていないX・アロンソ監督。しかし、オーナーグループの『クリアレイク・キャピタル』およびフットボール部門の指導部は、チームを立て直すためには時間が必要だと考えており、引き続き指揮官に信頼を寄せている模様。移籍市場に精通するイタリア人ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏も、監督交代についてはクラブ内で一切話し合われていないと伝えている。

チェルシーとしては、過去にチームの崩壊を招いたようなシーズン途中での体制変更は極力避けたいと考えているとのこと。昨シーズンはエンツォ・マレスカ元監督（現：マンチェスター・シティ）が元日に電撃退任し、後任となったリアム・ロシニアー元監督（現：パリFC）も成績不振によりわずか107日で解任。2度の指揮官交代によってチームは混乱し、プレミアリーグを10位で終えた。

チェルシーは現地時間27日の第12節でノッティンガム・フォレストの本拠地『シティ・グラウンド』へ乗り込み、その後はクリスタル・パレス、リヴァプール、マンチェスター・シティ、アストン・ヴィラらとの対戦が控えている。