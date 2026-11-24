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ナリーグ中地区に所属するシカゴ・カブスは今季、ワールドシリーズを制したミルウォーキー・ブルワーズに14ゲーム差と大差をつけられた。来季の巻き返しへ向け戦力再編に迫られているが、米メディア『ESPN』は、NPB・埼玉西武ライオンズからポスティングされている平良海馬投手の獲得を予想している。



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同メディアは「チームは2018年にダルビッシュ有投手と契約して以来、投手と総額1億ドル以上の契約を結んでいない。そのため、タリック・スクーバル投手の争奪戦に加わる可能性は低く、4年9600万ドルの契約が予想されるフレディ・ペラルタ投手についても難しいかもしれない。また、クオリファイングオファーを提示されたFA選手との契約も避ける傾向があるため、トレバー・ロジャース投手も候補から外れる可能性が高い」と現状に言及。



その上で、「そうなると、残る先発の中で最も評価が高いのは、今季NPBで防御率1.36を記録した平良だ。カブスは3年前にも今永昇太投手を獲得し、3シーズンにわたって安定した活躍を得ることができた。しかし、平良は今永以上に優れた球威と球種を備えており、本塁打を浴びるリスクも低いとみられる。彼の予想契約額は5年7250万ドルとなっている」と予想している。



平良を巡っては、カブスを含む9球団が争奪戦に参戦しているとも伝えられているが、予想通りの展開が訪れるのかは要注目だ。











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