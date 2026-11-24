シント・トロイデンは24日、日本代表GK小久保玲央ブライアンとの契約延長合意を発表した。新たな契約期間は2030年までとなっている。

ナイジェリア人の父と日本人の母を持つ小久保は、2001年生まれの25歳。2019年1月に柏レイソルの下部組織からポルトガルの名門ベンフィカのアカデミーへ加入し、2024年夏からシント・トロイデンでプレー。正守護神としてここまで公式戦通算88試合に出場している。また、パリ・オリンピックの全4試合でゴールマウスを守るなどアンダー世代の日本代表で活躍し、今年9月にはA代表デビューを飾った。

契約延長合意に際し、小久保はクラブを通じて次のようなコメントを発表した。

「加入1年目はリーグに慣れるまで時間がかかりましたが、コーチングスタッフやサポーターの皆さんに支えられ、成長することができました。昨シーズン、チームが素晴らしいシーズンを送る中で、自分も力になれたことをうれしく思っています。今シーズンも力のある選手がそろっていて、この数か月間、その力を示せた試合もありました。これからさらに順位を上げ、出場する各大会で勝ち進んでいくことが目標です。自分のプレーでチームに勝ち点をもたらせるような試合を、もっと増やしていきたいと思います」

また、シント・トロイデンの立石敬之CEO（最高経営責任者）も「小久保選手はここ数シーズンにわたり、素晴らしいパフォーマンスを発揮し、チームの勝利に大きく貢献してくれました。私たちは、STVVのビジョンや目標に共感し、クラブとともに成長を目指す選手たちとチームを築いていくことを大切にしています。今回、小久保選手と契約延長で合意に至ったことを、大変嬉しく思っています」とコメントしている。

【画像】小久保玲央ブライアンがシント・トロイデンと契約延長！