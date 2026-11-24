レアル・マドリードがイングランド代表MFジュード・ベリンガムとの契約延長に迫っているようだ。23日、スポーツ専門メディア『アスレティック』が伝えている。

主力選手との契約延長交渉を次々と進めているレアル・マドリード。今夏のブラジル代表FWヴィニシウス・ジュニオールを皮切りに、トルコ代表MFアルダ・ギュレル、フランス代表MFオーレリアン・チュアメニ、ベルギー代表GKティボー・クルトワと新契約を締結し、ウルグアイ代表MFフェデリコ・バルベルデとモロッコ代表MFブライム・ディアスも合意間近と見られている。

報道によると、ベリンガムとの交渉もすでに最終段階まで進んでいるとのこと。現行契約は2029年6月末までだが、新たな条件での合意が目前に迫っており、年内にはクラブから正式発表される見通しだ。レアル・マドリードはこれまでの活躍を高く評価しており、年俸を現在の推定1500万ユーロ（約26億円）からさらに引き上げる予定だという。

現在23歳のベリンガムはバーミンガムでプロデビューを飾り、2020年夏に加入したドルトムントでは3年間に渡って中心選手として活躍。2023年夏には1億ユーロ（約173億円）を超える移籍金でレアル・マドリードへ加入し、ここまで公式戦157試合出場52ゴール37アシストという成績を残している。ジョゼ・モウリーニョ監督が復帰した今シーズンも、公式戦17試合で6ゴール4アシストをマークするなど安定感は抜群だ。