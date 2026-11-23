インテルを率いるクリスティアン・キヴ監督が4－4のドローで終わったアタランタ戦を振り返った。22日、イタリアメディア『フットボール・イタリア』が同指揮官のコメントを伝えている。

セリエA第12節が現地時間22日に行われ、インテルは敵地でアタランタと対戦した。試合は、フランチェスコ・ピーオ・エスポジトのハットトリックなどで、76分までに2点リードを奪っていたものの、80分に失点。1点差に詰め寄られると、後半アディショナルタイムにPKで同点に追いつかれ、4－4の痛み分けに終わっている。

この結果、勝ち点「1」の獲得にとどまったインテルはセリエAで3位へ転落し、首位ラツィオとの勝ち点差が「3」に広がった。キヴ監督は試合後、イタリアメディア『DAZN』のインタビューに応じ、「2－0、3－1、4－2とリードしていたにもかかわらず、逃げ切れなかったのが悔しい」と率直な心境を吐露。「申し訳ないが、これは相手に与えてしまった勝ち点『2』だと考えている。ただ、我々はこの経験から学び、次の試合への教訓として前を向いていかなければならない」と語った。

また、終盤の連続失点については「4－2になった時点で、我々の守備陣は混乱した状況の中で動きが鈍くなってしまった。こうした展開では強い決意と集中力が不可欠だが、今日はその点で怠慢だった」と指摘。さらに「高い目標を掲げるクラブにしては失点が多すぎる。状況をコントロールするだけでは不十分で、試合終了のホイッスルが鳴るまで100パーセントの力を出し切らなければならないことを学ぶ必要がある」と続け、守備面の改善を求めている。

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