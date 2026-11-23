銀行の窓口で金融商品を勧められたとき、購入をその場で決めてもよいのでしょうか？ 元銀行員の筆者と共に、銀行側の事情や判断する際のポイントを見ていきましょう。

◆勧めるのは銀行が売りたい商品？

あまりにも「ぶっちゃけて」書いてしまいますが、銀行の窓口で勧める金融商品は、銀行や行員が売りたいと思っている商品であることも多いのです。

運用の相談や預け替えの相談をした場合、そのときに銀行が販売に力を入れている商品の案内が中心になってしまうこともありますので、慎重に対応する必要があります。

もちろん、勧められた商品がお客さまの希望と一致していることもあります。しかし、「この商品でも大丈夫だと思うけれど……」というケースも少なくありません。

◆銀行員の説明を聞いて心を動かされたなら……

銀行員とお客さまでは、金融商品に関する知識に差があることも多く、その場で判断するのは難しいと思います。

そのため、勧められた商品をその場で購入すると決めてしまうのは、あまりおすすめしません。

まず、銀行員の説明を聞いて心を動かされたなら、納得できるまで質問することです。特に、どのようなリスクがあるのか、手数料はどのくらいかかるのかなどを、しっかり確認してください。

理想をいえば、納得できるまで説明を聞いた上で、その場では決めず、いったん自宅に持ち帰ることです。

本当にその商品でよいのか、自分の目的に合っているのか、気持ちを整理してから購入するかどうかを判断しましょう。

◆勧められた商品から得られることもある

ここまで読むと、「銀行で勧められた商品は買わない方がよいのでは？」と思ってしまうかもしれませんが、必ずしも悪いことばかりではありません。

商品の説明を受けたことで、自分が現在取っているリスクを知るきっかけになったり、新たな金融商品を知ることができたり、自分が本来望んでいる運用について考える機会にもなります。

案内されたことを1つのきっかけと捉え、銀行が販売している商品の中で、より自分に合っている商品はないのか、アドバイスを受けてみてもよいでしょう。

よく「よい話は向こうからはやって来ない」といわれますが、銀行で金融商品を勧められることも、ヒントを得られる大切な機会と捉えることができます。

大切なのは、勧められるままに購入するのではなく、自分が本当に購入したい商品なのか、自分に合った運用方法なのかを考え、納得した上で判断することなのです。

文：飯田 道子（ファイナンシャルプランナー）

金融機関勤務を経てFP（CFP、1級FP技能士）を取得。独立系FPとして、各種相談業務やセミナー講師、執筆活動などを行っている。金運アップやポジティブお金など、カラーセラピーと数秘術を取り入れたアドバイスも得意。

文＝飯田 道子（ファイナンシャルプランナー）