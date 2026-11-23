ラシン・サンタンデールに所属するFWヤシル・ザビリにスペイン国内が釘付けになっている。

「今シーズン最大のセンセーションのひとつ」とスペイン紙『マルカ』は、カンタブリアの古豪でブレイク中の21歳を形容する。今夏にレンヌからラシン・サンタンデールにレンタル加入（買取OPなし）したザビリは、ラ・リーガ第3節エルチェ戦で初ゴールを含むハットトリックを達成すると、22日の第13節レアル・ソシエダ戦ではドブレーテ（1試合2ゴール）を決め、これで11得点（しかもPKなし）と2桁得点に乗せた。ピチーチ（得点王）争いでも、ハフィーニャ（15得点）とキリアン・エンバペ（13得点）に次で、3位にランクインしている。

開幕13戦11発と驚異的なペースでゴールを量産しているザビリ。スペイン紙『マルカ』によると、ラ・リーガデビューシーズンにおけるこの得点ペースは、クリスティアーノ・ロナウド、ズラタン・イブラヒモヴィッチ、ジュード・ベリンガムらが残した記録と同じとのこと。また、同選手がゴールを決めた試合は『7』あるのだが、バルセロナ戦（●2－7）を除く6試合ですべて勝ち点を獲得しており、いかに決定的な仕事を成し遂げているのかを裏付けていると付け加えている。

ラジオマルカ『Marcador』では、スペイン人ジャーナリストのカルロス・ポズエロ氏が「今のうちに、このシーズンを楽しんでおいたほうがいい。すぐにどこかのクラブに引き抜かれてしまうだろうからね。この数字を見てくれ……とんでもない才能だよ」と感嘆。さらに同番組内でも、「彼は素晴らしい数字を残しているだけでなく、チームにとって重要なゴールを決め、勝ち点を積み上げている」と貢献度の高さを指摘している。

3－2の勝利で飾ったレアル・ソシエダ戦後、ザビリはインタビューに登場。加入会見でシーズン10得点を目標にしていたなか、わずか三分の一で成し遂げたモロッコ人ストライカーは、「2ゴールを決められたこと、そして強豪相手に勝利できたことをとても嬉しく思う。2ゴールして勝つというのは最高だね……。もちろん、11ゴール以上を記録できるよう頑張るよ」と新たな決意を語っている。

大注目のザビリを擁するラシン・サンタンデールの次戦は、27日の第14節レバンテ戦となる。

【圧巻】ソシエダ戦で2桁到達のヤシル・ザビリ