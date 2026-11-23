ボルシアMGのアレクサンダー・ブレッシン監督が、前半のみで交代させたMF宇野禅斗について理由を説明した。ドイツ紙『ビルト』が伝えた。

ボルシアMGは21日、ブンデスリーガ第10節でドルトムントと対戦した。ここまでわずかに1勝、低迷するボルシアMGはホームに首位を窺うドルトムントと対戦。トップに町野修斗、ボランチに宇野を起用して臨んだ中、チームは前戦も0ー1で敗れてしまった。

素晴らしいパフォーマンスを見せていたボルシアMGだったが、ボランチのポジションで好パフォーマンスを見せていた宇野は前半のみで交代。すると、後半はドルトムントがペースを握る展開となってしまい、そのまま敗れ連敗を喫した。

上位陣相手に守備で機能していた宇野を前半のみで交代させたブレッシン監督だが、「非常にオープンな試合展開で、前半は我々の守備陣形も非常に良かった。後半はドルトムントがさらにプレッシャーをかけてきた。我々の守備も悪く、どんどん下がってしまい、適切な高さを維持できなくなってしまった」とコメント。宇野の特徴にも触れ「宇野の交代を見れば分かるように、彼は常に高い位置で守備をしたい選手だ。彼は我々のチームにとって、非常に大きな戦力だ」と宇野の存在が前半のパフォーマンスに影響していたと語った。

ただ、宇野は31分にイエローカードをもらうと、前半終了間際にはドルトムントのGKグレゴール・コベルと激突。退場する可能性もある状況だった。ブレッシン監督は宇野を退場で欠くことは避けたかったと認め、「その通りだ。イエローカードをもらった後も、ニアポストに再びスライディングを仕掛けていた。コベルには当たらなかったが、意味があるのか疑問に思うような状況だった」とコメント。「ゼントは、明らかに果敢にタックルを仕掛け、前線で勇敢に守備をすることで力を発揮する選手だ。だからこそ、ドルトムント戦で10人で戦う可能性は、彼の頭をよぎったはず。それは絶対に避けたかった」と、宇野が退場するリスクを避けての交代だったとした。

【動画】ドルトムント相手に町野修斗と宇野禅斗が先発出場