新体制の初陣は屈辱的大敗に終わった。



プレミアリーグ第11節が22日に行われ、マンチェスター・ユナイテッドはリヴァプールと対戦した。8分にレニー・ヨロが決定機阻止で一発退場となると、そのプレーで与えたFKをドミニク・ソボスライに決められる苦しい立ち上がりに。敵地『アンフィールド』が熱狂に包まれる中、3分後にはフロリアン・ヴィルツに追加点を許し、後半さらに2点を加えられて0－4で敗れた。

開始早々の退場によってプランが崩れ、マウリシオ・ポチェッティーノ新監督は初陣を飾ることができず。マンチェスター・ユナイテッドの指揮官として臨んだ最初の試合で4点差をつけられ敗れたのは、1926年10月のラル・ヒルディッチ氏以来実に100年ぶりの屈辱となっている。

また、この日の敗戦によってプレミアリーグで9戦未勝利となったマンチェスター・ユナイテッドだが、データサイト『Squawka』によると、これはクラブ史上ワースト記録とのこと。最後に勝利したのは第2節のイプスウィッチ戦で、実に3カ月近く白星から遠ざかっている。

さらに、今シーズンはチャンピオンズリーグ（CL）とカラバオ・カップ含めた全公式戦16試合を通じてここまで34失点を喫しているが、これは欧州5大リーグ内での最多記録。欧州大会への出場権などによって試合数に差はあるが、守備面に大きな問題を抱えていることに変わりはない。

今節の敗戦によって19位まで転落し、最下位クリスタル・パレスとはわずか「1」ポイント差。CLのスポルティング戦を挟み、今後はブレントフォード、ニューカッスル、コヴェントリーとの対戦が控えているが、早いうちに浮上のきっかけを掴みたいところだ。

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