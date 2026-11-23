プレミアリーグ第11節、マンチェスター・ユナイテッドはリヴァプールと対戦し、開始8分での退場も響いて0-4で完敗となった。

低迷が続くマンチェスター・ユナイテッドは、マイケル・キャリック前監督を解任し、アメリカ代表を率いていたマウリシオ・ポチェッティーノ監督を招聘。リスタートの一戦として期待されたが、マンチェスター・ユナイテッドの指揮官としてのデビュー戦で、クラブ史上最多点差敗戦の不名誉な記録に並ぶこととなった。データ会社『Opta』によると、マンチェスター・ユナイテッドの新監督が初陣で4点差の敗戦を喫したのは、1926年10月にラル・ヒルディッチ監督がボルトンに0-4で敗れて以来、実に100年ぶり。ポチェッティーノ監督は約1世紀前の記録に並ぶ、厳しいスタートとなった。

ポチェッティーノ監督は『スカイスポーツ』の試合後インタビューで「この敗戦は非常につらい。ただ、顔を上げて、怒りを次の試合に向けたエネルギーに変えなければならない」とコメントした。マンチェスター・ユナイテッドはリーグ戦ここまでわずか1勝（5分け5敗）の19位と降格圏に沈んでいる。再起を図るポチェッティーノ監督は、次節のブレントフォード戦でホーム初陣を迎える。

【動画】リヴァプールが新体制のマンU相手に4発圧勝