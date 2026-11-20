2026／27明治安田J1リーグ第15節が20日に行われ、柏レイソルとジェフユナイテッド千葉が対戦した。

J1では17年ぶりとなる“千葉ダービー”。ホームの柏は首位FC東京を「2」ポイント差で追走し、現在はリーグ戦で3連勝中、公式戦では5連勝中と波に乗っている。一方、千葉は前節連勝を飾って降格圏を脱出。今節は3連勝と今シーズンのアウェイ初勝利を目指して敵地に乗り込む。

試合は柏がボールを保持し、千葉がコンパクトなブロックを形成して構える構図に。18分には柏が千葉のビルドアップを引っ掛け、戸嶋祥郎から小泉佳穂を経由し、ボックス内へ走り込む満田誠へラストパスが渡る。両チーム通じて最初の決定機となったが、千葉のGKホセ・スアレスが上手く距離を詰めてシュートをブロックした。

対する千葉も前線でのボール奪取からチャンスを作る。27分、戸嶋のパスをカットした津久井匠海が左から仕掛け、後方から駆け上がってきた安井拓也がボールを引き取りボックス内へ侵入。しかし、カバーに入った古賀太陽にシュートをブロックされ、先制点とはならない。ピンチを凌いだ柏は34分、ボックス手前中央の絶好の位置でFKを獲得したが、満田のキックは壁に当たって枠のわずかに上へ。前半はスコアレスで終了した。

55分、千葉が自陣でのボール奪取から攻め込み、津久井が左サイドをドリブルで持ち上がる。中央へのパスをレオナルド・ホシャがスルーし、石川大地がDFと入れ替わるようにボックス内へ侵入。しかし、至近距離からのシュートはGK永井堅梧の好セーブに阻まれ、決定機を生かすことができず。一方、柏もピンチを凌いだ直後から立て続けに敵陣ゴールへ迫るが、ネットを揺らすまでには至らない。

こう着状態が続いた試合は、76分にようやく均衡が破れる。ピッチ中央でボールを奪った津久井がドリブルで持ち上がり、古巣対戦の呉屋大翔へ繋ぐと、ボックス手前中央から放たれたシュートがゴール右隅へ。GK永井が一歩も動けぬ見事な一撃で、千葉が先制に成功した。

ビハインドを負った柏は圧力を強め、90＋1分には細谷真大の巧みな抜け出しからチャンスを作り、最後は久保藤次郎が際どいシュートを放つも、千葉の守備陣も必死にブロック。その後も瀬川祐輔に立て続けにチャンスが訪れたが、Gスアレスの好セーブに阻まれる。試合は0－1のまま終了し、ダービーを制した千葉が3連勝を飾った。

AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）に参戦している柏は第16節が延期され、リーグでの次戦は28日に行われるサンフレッチェ広島とのホームゲーム。一方、千葉は25日の第16節でホームに名古屋グランパスを迎える。

【スコア】

柏レイソル 0－1 ジェフユナイテッド千葉

【得点者】

0－1 76分 呉屋大翔（ジェフユナイテッド千葉）