2026／27明治安田J1リーグ第15節が20日に行われ、鹿島アントラーズと清水エスパルスが対戦した。

開幕4連勝と好スタートを切ったものの、その後の10試合で3勝2分5敗とやや不安定な戦いが続く鹿島。対する清水は現在リーグ戦では5試合勝利がなく、直近は無得点で4連敗と苦しい戦いが続いている。鹿島としては上位との差が開きつつあり、清水は降格圏が近づく中、互いに勝利が欲しい再開初戦だ。

前半は一進一退の攻防が続く。鹿島は開始早々の8分、GK沖悠哉のキックミスを松村優太が頭で繋ぎ、林晴己がフィニッシュに持ち込んだが決め切れず。対する清水は15分、ロングボールのこぼれ球を拾ったカピシャーバが力強い突破から強烈なミドルシュートを放つと、26分には前線でのボール奪取からチャンスが到来。敵陣内で細かくパスを繋ぎ、最後は松崎快がボックス手前やや左から左足を振ったが、シュートは枠の上へ外れた。

その後、鹿島がサイドからのクロスでゴールに迫る中、清水も攻撃を跳ね返し続け、45分にはジャーメイン良にチャンスが訪れる。後方からのロングボールに抜け出し、ボックス内で左足を振り抜いたが枠を捉えることはできず、前半はスコアレスで終了した。

後半はややオープンな展開に。鹿島は48分、小川諒也がボックス外から強烈なミドルシュートを放つも、わずかに枠の左へ外れて得点ならず。その後も清水ゴールに迫るが、ラストパスの精度を欠く場面が続く。71分にはマテウス・ブエノからレオ・セアラを経由して左サイドへ展開し、エウベルのクロスをゴール前のアレクサンダル・チャヴリッチが収めたが、GK沖が勇気を持って飛び出しシュートを打たせない。

すると73分、清水は右のショートコーナーからゴール前へクロスが入り、ファーサイドでパク・スンウクが折り返す。ジャーメインのシュートは阻まれたが、北川航也がこぼれ球を蹴り込み、チームに5試合ぶりのゴールをもたらした。

試合は清水の1点リードで終盤へ突入。迎えた88分、松村の左クロスからチャヴリッチがヘディングシュートを放つと、GK沖が弾いたこぼれ球をレオ・セアラが押し込み、鹿島が土壇場で試合を振り出しに戻す。鹿島はその後も攻め続けたが追加点は奪えず、試合は1－1で終了した。

AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）に参戦している鹿島は次節が延期となり、リーグでの次戦は28日に控えるファジアーノ岡山とのホームゲーム。清水は25日の次節でアウェイに乗り込み、岡山と対戦する。

【スコア】

鹿島アントラーズ 1－1 清水エスパルス

【得点者】

0－1 73分 北川航也（清水エスパルス）

1－1 88分 レオ・セアラ（鹿島アントラーズ）