2026／27明治安田J1リーグ第15節が20日に行われ、ヴィッセル神戸と水戸ホーリーホックが対戦した。

中断前に行われた浦和レッズ戦を2－2のドローで終えた現在5位の神戸。また、リーグ中断期間に行われたルヴァンカップではFC町田ゼルビアに2戦合計1－2で敗れ、公式戦3試合未勝利。週明けにはAFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）のコンアン・ハノイ戦を控えるなか、ホームで4戦ぶりの白星を狙った。

対する19位の水戸は前節、ジェフユナイテッド千葉に0－1で敗戦し、泥沼の8連敗。森直樹体制3戦目のアウェイゲームで勝ち点奪取を目指した。

フライデーナイト開催の一戦は予想外の立ち上がりに。アウェイで勢いを持った水戸は開始早々の6分、相手陣内右サイドで得たスローインの流れで田村遊吏がDFをかわしてボックス右付近から正確なクロスを供給。これを大外の西原源樹が頭で合わすと、クロスバーの内側を叩いたボールがゴールラインの内側に撥ねてラインを割った。

西原のJ1初ゴールによってチームとしてリーグ6戦ぶりのゴールを挙げた水戸。これに対して、拙い入りとなった神戸はカウンターから武藤嘉紀、佐々木大樹とボックス中央をこじ開けにいくが、ここはフィニッシュまで持ち込めない。

前半半ばを過ぎると、試合は神戸が完全に押し込む形に。ただ、27分には左ハムストリングを痛めた模様の武藤が担架に乗せられてピッチを後に。エリキがスクランブル投入される。

相手のコンパクトな［4－4－2］の守備ブロック攻略に手を焼くホームチーム。それでも、幅を使って横の揺さぶりを使いながら押し込み、39分にはボックス手前の小松蓮の強烈なミドルシュート。ボックス付近でジエゴ、エリキと積極的に足を振っていきゴールへ迫ったが、水戸の集中した守備を前に前線のうちにゴールをこじ開けることはできなかった。

迎えた後半、ビハインドを追う神戸は小松を下げてジェアン・パトリッキを投入。大迫勇也を本来の最前線に配置換えした。

後半は開始直後に酒井高徳の正確なグラウンダーの右クロスに飛び込んだエリキが決定機に絡むと、その数分後に同じ形からゴールが生まれる。

51分、相手陣内右サイド深くで大きな展開を受けた酒井が再び低弾道の高速クロスをGKとディフェンスラインのスペースに供給。ニアでエリキがスルーした背後に飛び込んだゴール前の大迫が右足ワンタッチで合わせ、ニアへ流し込んだ。なお、大迫はこのゴールでJ1通算99点目に到達し、節目の100ゴールへ王手をかけた。

幸先よく追いついた神戸が完全にゲームの主導権を握ったが、58分にはゲームの行方を左右するアクシデントが発生。最後尾でのビルドアップの際に少し詰まった山川哲史がプレスに来た奥村仁に先にボールを触られた末にアフターで足を蹴ってしまうと、ファウルの位置は自陣のハーフウェイライン手前付近だったが、これが決定機阻止と判定され、一発退場に。

数的不利となった神戸は直後に足が攣った岩本悠庵を下げ、センターバックの岩波拓也を投入した。対する水戸は田村、奥村、西原と前線の選手を下げて加藤千尋、谷口海斗、J1デビューの末谷誓梧を続けてピッチに送り出す。

以降はボール保持でイーブンな展開が続くなか、互いにカウンターを起点にゴールへ迫っていく。エリキの右クロスから大迫が枠のわずか左へ外れるヘディングシュートを放てば、水戸も左サイドに入った末谷の果敢な仕掛けからの際どいクロスでゴールへ迫る。

数的優位の水戸がやや優勢に進めた後半終盤。89分に劇的ゴールが生まれる。左サイド深くで仕掛けた末谷が浮き球で上げたクロスを大外の味方が頭で折り返したボールがDFにも当ってゴール前に流れると、木本恭生が浮き球のコントロールから見事な右足ジャンピングボレーをゴール左隅に突き刺した。

その後、勝ち点1でも獲得すべくリスクを冒して神戸が前に出たものの、専守防衛の水戸の守備を再びこじ開けることはできず。この結果、敵地で競り勝った水戸が連敗を「8」でストップするとともに、第5節鹿島アントラーズ戦以来、10試合ぶりの白星を奪取。敗れた神戸は公式戦4試合未勝利となった。

【スコア】

ヴィッセル神戸 1－2 水戸ホーリーホック

【得点者】

0－1 6分 西原源樹（水戸ホーリーホック）

1－1 51分 大迫勇也（ヴィッセル神戸）

1－2 89分 木本恭生（水戸ホーリーホック）

【ゴール動画】西原源樹のJ1初ゴールに、木本恭生の勝ち越し弾！