新年の幕開けを愛車とともに迎える、初日の出ツーリング。冬の澄んだ空気の中、エンジン音を響かせながら走る道のりも、水平線から昇る1年で最初の太陽も、すべてが特別な思い出になります。

今回は、バイクユーザーのマイナビニュース会員に聞いた、「過去にバイクで行ったことがある初日の出スポット」より、関東のオススメスポット5選をご紹介します。

大洗海岸(茨城県東茨城郡)

オススメコメント

・海中の鳥居と見える日の出が最高だった。(40代男性)

・太平洋の日の出が素晴らしかった(60代男性)

太平洋に面した大洗海岸は、関東屈指の初日の出スポットとして知られています。海岸線に立つ神磯の鳥居と朝日のコラボレーションは圧巻で、多くのライダーやカメラマンが訪れる人気スポット。首都圏からのアクセスも良好で、常磐自動車道を利用すれば都心から約90分でアクセス可能。国道51号線や県道2号線など、海沿いの快走路が続くため、ツーリングそのものも楽しめます。

大洗海岸の魅力は、なんといっても水平線から昇る太陽と神磯(かみいそ)の鳥居が織りなす神秘的な光景です。岩礁に建つ鳥居越しに見る初日の出は、まさに神々しい雰囲気に包まれます。周辺には大洗磯前神社もあり、初詣とセットで訪れることができます。また、大洗町は海鮮グルメも充実しており、初日の出の後に新鮮な海の幸で朝食を楽しむのもおすすめです。

■2026年初日の出予想時刻…6時48分頃

犬吠埼(千葉県銚子市)

オススメコメント

・太平洋から昇る朝日と目の前に広がる雄大な海に感動する(40代女性)

・とても寒く風も強かったが絶景っだった(40代男性)

関東最東端に位置する犬吠埼は、日本で最も早く初日の出を拝める場所のひとつ。白亜の犬吠埼灯台がシンボルとなっており、太平洋の荒波と断崖絶壁が織りなすダイナミックな景観が魅力です。都心からは東関東自動車道から銚子連絡道路を経由し、約2時間超で到着できます。

犬吠埼の初日の出は、水平線から昇る太陽が海面を黄金色に染め上げる壮大な光景が見どころ。灯台周辺の展望スポットからは、180度以上のパノラマビューで初日の出を楽しむことができます。周辺には君ヶ浜海岸など、他にも美しい海岸が点在しており、ツーリングルートのバリエーションも豊富です。銚子漁港が近いため、新鮮な魚介類を使った朝食も楽しめます。

■2026年初日の出予想時刻…6時46分頃

城ケ崎海岸(静岡県伊東市)

オススメコメント

・海で昇ってくるのが本当の日の出、その光が海に反射しすごく綺麗(40代男性)

伊豆半島東海岸に位置する城ケ崎海岸は、約4,000年前の大室山の噴火によって流れ出た溶岩が作り出した、全長約9キロメートルに及ぶ溶岩岩石海岸です。断崖絶壁と荒々しい岩場が続く景観は迫力満点で、初日の出スポットとしても人気があります。東名高速道路から小田原厚木道路、伊豆スカイラインを経由するルートは、ワインディングロードを楽しめる絶好のツーリングコースです。

城ケ崎海岸の見どころは、門脇吊橋から望む初日の出です。海面から約23メートルの高さに架かる全長48メートルの吊橋は、スリル満点のビュースポット。橋の上から見る水平線からの日の出は、溶岩岩石の荒々しい景観と相まって、他では味わえない感動を味わえます。伊豆高原エリアには温泉施設も多く、初日の出の後に温泉で温まるのも良いでしょう。

■2026年初日の出予想時刻(※伊東市)…6時54分頃

明智平(栃木県日光市)

オススメコメント

・非常に天気が良くてきれいな日の出が見えて感動しました(50代女性)

標高1,274メートルの明智平展望台は、山岳地帯から初日の出を望める貴重なスポットです。日光いろは坂の途中に位置し、ロープウェイで展望台まで上がることができます。眼下には中禅寺湖、男体山、華厳の滝など、日光を代表する景勝地が一望でき、山々の稜線から昇る初日の出は神々しい雰囲気に包まれます。東北自動車道日光ICから約30分とアクセスも良好で、いろは坂のワインディングはライダーに人気のルートです。

明智平からの初日の出は、山岳地帯ならではの荘厳な景色が魅力です。雲海が発生することも多く、雲の上から昇る太陽を見られることもあります。また、冬季は樹氷や霧氷が見られることもあり、白銀の世界と朝日のコントラストは息をのむ美しさです。ロープウェイは元旦の早朝から特別運行されることが多いため、事前に運行時間を確認しておきましょう。標高が高いため、平地よりも気温が大幅に低く、防寒対策は必須です。また、いろは坂は冬季に凍結や積雪の可能性があるため、路面状況の確認とスタッドレスタイヤの装着、または冬用装備の準備を忘れずに。

■2026年初日の出予想時刻…6時47分頃

森戸海岸(神奈川県葉山町)

オススメコメント

・「きれいだった」(50代女性)

相模湾に面した森戸海岸は、富士山と江の島を同時に望める絶景スポットとして知られています。湘南エリアの中でも比較的静かで落ち着いた雰囲気があり、ゆったりと初日の出を楽しみたい方におすすめです。横浜横須賀道路から逗葉新道を経由し、都心から約1時間でアクセス可能。海岸線を走る国道134号線は、湘南ツーリングの定番ルートとなっています。

森戸海岸の初日の出の最大の魅力は、相模湾越しに見える富士山のシルエットと、水平線から昇る太陽のコラボレーションです。天候に恵まれれば、赤く染まる富士山と初日の出という贅沢な光景を楽しむことができます。海岸には森戸神社があり、初詣にもおすすめ。また、名島(菜島)に建つ赤い鳥居も撮影スポットとして人気です。周辺には葉山マリーナや一色海岸など、他にも美しいスポットが点在しており、ツーリングルートとしても魅力的です。

■2026年初日の出予想時刻…6時48分頃

まとめ

関東近郊には、バイクで訪れたい魅力的な初日の出スポットが数多くあります。海岸線から昇る荘厳な太陽、山岳地帯の雲海と朝日、富士山とのコラボレーションなど、それぞれに異なる魅力が。初日の出ツーリングは、新年の始まりを愛車とともに迎える特別な体験です。

ただし、元旦の早朝は気温が非常に低く、路面凍結の可能性もあるため、十分な防寒対策と安全装備を整えて出発しましょう。また、混雑が予想されるため、時間に余裕を持った計画を立てることが大切です。2026年の初日の出を、お気に入りのバイクとともに最高のロケーションで迎えてください。

※初日の出予想時刻はあくまで予想です。地形や天候によって前後する可能性があります。

調査時期: 2025年12月14日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 119人

調査方法: インターネットログイン式アンケート