EFLリーグ1（イングランド3部リーグ）に所属するブラックプールは現地時間19日、イアン・エヴァット監督の解任をクラブ公式X上で発表した。同日はエヴァット監督の誕生日であり、クラブ公式Xは解任発表の数時間前に指揮官の誕生日を祝う投稿を公開していた。

ブラックプールのクラブ公式Xが「ヘッドコーチのイアン・エヴァット、お誕生日おめでとう。素晴らしい一日を、ガッファー！」と投稿した時、ファンは数時間後に指揮官が解任されるなど予想だにしていなかっただろう。同Xは、指揮官の誕生日を祝った約7時間後に「ブラックプール・フットボール・クラブは、イアン・エヴァットが12カ月間の指揮を経てヘッドコーチの役割を去ったことを発表します」と、解任を発表。エヴァット監督からすれば、悪夢のような誕生日となってしまった。

なお、残酷な運命を受け入れざるを得なかった指揮官は他にも存在する。イギリス紙『デイリー・メール』は同19日「クリスタル・パレスの元会長サイモン・ジョーダン氏が、2003年に元監督トレヴァー・フランシス氏を誕生日前日に解任したのは有名な話だ」と報道。当日と前日という違いこそあれ、メモリアルな日を目前に監督の座を追われたかつての指揮官の例を引き合いに出した。

現在、ブラックプールはEFLリーグ1で降格圏の20位に沈んでいる。

【画像】「素晴らしい一日を」…ブラックプールが誕生日祝福の約7時間後に指揮官を解任