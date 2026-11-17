セブン‐イレブン・ジャパンは11月24日から、冬のアイス2品を全国のセブン‐イレブンで順次発売する。白いハート模様をあしらったハーゲンダッツの抹茶アイスと、今年からチョコをコーティングしたブラウニーサンドが登場する。

白いハートが目印、抹茶とラズベリーのハーゲンダッツ

「ハーゲンダッツ スペシャリテジャポネ 抹茶ショコラタルト～ベリーとともに～」(475.20円)は、セブン‐イレブン・ジャパンとハーゲンダッツ ジャパンの共同開発シリーズの新作。表面のチョコレートソースに白いハート模様をあしらうのは、同シリーズで初めてだ。数量限定で販売する。

「ハーゲンダッツ スペシャリテジャポネ 抹茶ショコラタルト～ベリーとともに～」(475.20円)

抹茶アイスクリームには、ハーゲンダッツの通常の「グリーンティー」よりも多くの茶葉を使用。濃厚な抹茶に甘酸っぱいラズベリーソースとサクサクしたタルトクッキーを重ね、タルトをイメージした味わいに仕上げた。

表面のチョコレートソースに白いハート模様

外はパリッ、中はとろり。チョコがけブラウニーサンド

「セブンプレミアム 贅沢チョコがけブラウニーサンド」(343.44円)は、発酵バターとクーベルチュールチョコレートを使ったしっとりとしたブラウニーで、チョコレートアイスを挟んだ一品。アイスに入った生チョコソースは、冷凍状態でもとろりとした食感があり、表面のチョココーティングのパリッとした食感と組み合わせた。

店舗によって価格が異なる場合や、取り扱いがない場合がある。画像はイメージ。