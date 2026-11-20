野球を辞めようと考えていた独立リーグ所属の１人の選手が、今春、米メジャーリーグ（MLB）の球団とマイナー契約を果たした。転機となったのは、今、国内外の野球関係者が注目する「ジャパンウィンターリーグ」への参加だった。この日本初のウィンターリーグを４年前にゼロから立ち上げたのは、かつて自分自身もプロ野球選手になる夢を諦めた一人の起業家・鷲崎一誠氏だ。誰もが無理だと言ったリーグ立ち上げまでの道のりを振り返る。

野球人生、最後の賭けが大逆転に JWLに参加していた時の金城朋弥選手

今年４月、独立リーグ・高知ファイティングドッグスの金城朋弥選手が、MLBのトロント・ブルージェイズとマイナー契約を結んだ。子どもの頃から野球を続けていた金城選手は、大学卒業時にプロ志望届を提出したものの、ドラフトで指名がかからず、独立リーグへ進む。だが、そこでもドラフト指名はされなかった。そんな時に参加したのが、2022年からスタートした「ジャパンウィンターリーグ」（以下、JWL）だ。

JWLは、プロ野球のオフシーズンである11月～12月に沖縄県で行われる国際野球リーグで、今年で５回目を迎える。現在はプロを目指す人、冬の調整を図る現役のプロ野球選手、さらには彼らの実力を見ようとするプロ野球のスカウトなどが世界中から集まることで注目されている。ウィンターリーグは、アメリカではプロを目指す選手たちのアピールの場としても知られるメジャーな取り組みだが、日本で行うのは無理だとされてきた。その無理を可能にし、プロを目指す選手たちの挑戦の場となる日本初のウィンターリーグを創設したのが鷲崎一誠氏だ。自身もかつてプロ野球選手を夢見て、挫折した経験を持つ。

夢破れた少年が学んだ「努力の力」 株式会社ジャパンリーグの鷲崎一誠代表取締役

小学校２年生で野球を始めた鷲崎氏の将来の夢はプロ野球選手。しかし、その夢は転校を機に打ち砕かれた。

「それまでお山の大将的な感覚でやっていたチームから、上手い選手がたくさんいるチームに移って、この段階で自分より圧倒的にうまい人がこんなにいるなら、もう未来はないと、６年生の時にプロへの道を諦めました」

しかし野球は辞めなかった。なぜなら努力が実を結ぶ喜びを知ったからだ。たとえば中学校時代の毎日の走り込み。鷲崎氏の母親は、当時それほど体が大きくなく、野球選手としてのポテンシャルが高いとはいえない息子に、毎日朝晩走るように助言した。そのための工夫として、カレンダーの日付のところに、１日２枚ずつ１円玉を貼ったのだ。

「朝晩１円玉を１枚ずつはがして近所の太宰府天満宮まで走っていき賽銭箱に入れてくるんです。さぼった日は１円玉が残るので、親に『これがお前がさぼった数だ』と言われるわけですが、さぼった数を可視化できたことで、子ども心にも考えさせられるものがありました」

高校時代の鷲崎氏

その結果、徐々に走るスピードが上がり、チームの中でも上位３本の指に入るくらいになっていた。そこで「努力すれば結果が出る」ということを学んだという。その後、高校でも野球を続けたが、学業の方はイマイチ。しかし、野球部の先輩が慶應義塾大学に進学し、早稲田大学の斎藤佑樹投手と投げ合うシーンをテレビで見て「かっこいい」と一念発起。一年浪人して慶應義塾大学に入った。だが、ここでもライバルの登場により挫折を味わう。

「頑張って野球に打ち込みましたが、１学年下に甲子園で４番、打率が６～７割だった選手が入ってきて、ポジションを奪われたんです。その瞬間、お先真っ暗になりました。結局、ベンチにも入れず大学時代は悔しい結果に終わりました」

こうして大学卒業と同時に野球を辞め、ユニクロなどの衣料品メーカーを傘下に持つファーストリテイリングに就職したのだった。

鷲崎氏が就職先にファーストリテイリングを選んだのは、プロ野球選手になる夢を諦めたときから、いつか起業をしようと考えていたから。日本有数の経営者のもとで、経営をイチから学びたかったのだという。そのことは社内でも隠さず公言していたそうだ。

「義理を大事にしたいので、隠したまま働いて急に起業しますと言うのが嫌だったんです」

そして有言実行、就職してから５年が過ぎた頃、退職してIT企業を立ち上げた。

「実はこの会社は１年ほどで潰れてしまったんです。今思えば、お金儲けをしたい、目立ちたいというのが先行してしまっていたことが原因だったと猛反省しています。次に何をしようと考えた時に思い浮かんだのが、ウィンターリーグでした」

鷲崎氏は大学で就職活動中、野球を辞めるにしても、一度アメリカの野球を体験してみたいと、カリフォルニアのウィンターリーグに参加している。この時、人種や年齢、経歴などではなく、実力で評価をするアメリカの野球に感銘を受けたそうだ。その時のことを思い出した鷲崎氏は、お金のためだけでなく、自分のようにスポーツで悔しい思いをした人間が再度、年齢や国籍に関係なく実力でチャレンジできる場所を作ろうと決意。すぐに行動に移した。

「関係各所に挨拶に行って話をしたんですが、『お前なんかにできるわけがない』とか、『俺もやろうと思ったんだけど、失敗したから無理だよ』といった反応が多かったんです。でも、大切なのは思いと行動ですよね。今まではこれを本業にして100％自分が動いて実現しようとした人がいなかっただけで、自分なら必ずできると信じて取り組みました」

その言葉どおり「ウィンターリーグを行うならここ」と決めていた沖縄に行き、球場を11月から12月の１ヵ月間貸してほしいと交渉するが、ここでも壁にぶつかる。ある球場からは、毎年２月はプロ野球のチームがキャンプに来るため、芝生が荒れると困るという理由で断られた。そこで鷲崎氏はすぐさま沖縄の芝生の管理会社に連絡をして事情を説明。するとその会社はキャンプまでに芝生を養生すると約束してくれた。さらに、友人や知人のつてをたどって、沖縄でキャンプをする予定のプロ野球の球団関係者に接触。思いの丈をぶつけたところ「めちゃくちゃいい企画ですね」と賛同され応援してもらえることになった。そうした野球界のためにという思いと行動力が実を結び、2021年、日本初となる第１回ジャパンウィンターリーグが開催された。

かつて、日本での開催は絶対に無理だと言われたウィンターリーグも、今年で５回目を迎えるが、過去４回の参加者で国内外のプロ・独立リーグ・社会人野球などの次のステージに進んだ選手は累計80名。世界８ヵ国から40球団以上の視察スカウトが訪れるまでに成長した。なぜ、ここまで成功することができたのだろうか。

「僕のような野球界で何の色もついていない人間が始めたから、利害関係など関係なく進めることができて、皆さんの応援を得られたからかもしれません。僕の中には常に野球界を良くするため、スポーツ界を良くするためという意識があります。自分の利益だけに走ってしまうと邪魔されることもあると思いますが、僕はゆとり世代なので、みんなでゴールしたいんです」

その言葉どおり、選手のため、野球界のため、さらにはJWLが開催される沖縄のためにここまで突き進んできた。実際、琉球銀行が算出した数字によると、JWLは年間約６億の経済効果を沖縄にもたらしているそうだ。さらに参加する選手たちは、みんないい経験ができたと喜んでくれていて、それが何よりも嬉しいという。

「野球のチームメイトって戦友みたいなものだと思うんですが、JWLに参加した選手たちもみんな仲良くなっています。たとえば金城選手は、実は野球を辞めるつもりで、最後に地元の沖縄で開催されているウィンターリーグに参加しようと思ったそうです。そこで元広島東洋カープの岡田明丈選手に出会って意気投合。金城選手は、10歳くらい年上で兄貴のような存在の岡田選手から、いろんなことを吸収していったのでしょう。その後、ブルージェイズとの契約に至ったということで、野球を辞めずにJWLに参加してくれてよかったです」

他にも、数多くの選手がJWL参加後に次のステージへと旅立っている。「思い」と「行動」、この両方があったからこそ、鷲崎氏は短期間でここまでの結果を出すことができた。今後もさらに多くの選手がJWLから世界へと羽ばたくのを期待したい。

今年の11月21日から12月17日にかけて、５回目のJWLが開催される。今年の目玉はなんといっても、12月５日に行われる、リーグ初のエキシビションマッチ。JWLの選手たちと、沖縄草野球のオールスターチームが試合を行うのだ。めったに見られない、この刺激的な取り組みは、野球界の活性化、沖縄の地域創生にも繋がるはずだ。鷲崎氏はまだまだ何かやってくれそうで、ますます目が離せない。

text by Kaori Hamanaka（Parasapo Lab）

写真提供：株式会社ジャパンリーグ