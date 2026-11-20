コヴェントリーを率いるフランク・ランパード監督が、好調なFW坂元達裕を絶賛した。

坂元は今シーズン、イングランド代表のレジェンドの下で公式戦8試合に出場し1得点を記録するなど、自身初のプレミアリーグで好調なパフォーマンスを披露。そして今回の代表シリーズで、約5年半ぶりに日本代表へと復帰すると、先のブラジル戦では決勝点を決めて3－2の勝利に大きく貢献した。

ブラジル代表相手に殊勲の決勝点を決めて、コヴェントリーに戻ってきた坂元。21日のプレミアリーグ第11節クリスタル・パレス戦に向けた記者会見に出席したランパード監督は、「ブラジル戦でのゴールはとても嬉しかった」と喜び、「試合後にメッセージを送ったら、タツらしい、簡潔で温かみのある返信が返ってきた。とても嬉しかったよ」と活躍を一足先に労ったことを口にした。

そして、モンテディオ山形とセレッソ大阪の元選手がプレミアリーグで試合を重ねるたびに、「確実に成長している」と語ったランパード監督は、「彼は自分の力でチーム内での地位を勝ち取った。最初の数試合はスタメンの機会がなく、出場時間も限られていたけど、タツは素晴らしい姿勢を見せてくれた。毎日懸命にトレーニングに取り組み、自分の出番を待ち、いざピッチに立つと『自分を使い続けろ』と言わんばかりのパフォーマンスを見せるんだ。本当に素晴らしいよ」とプレーのクオリティに触れるとともに、「チーム全体として、こうした姿勢が必要不可欠。彼は他の選手たちにとって最高の模範となっている」と真摯に取り組む姿勢にも賛辞を送った。

鎌田大地との日本人対決の実現にも注目が集まる今週末の一戦。ただし、同指揮官は「長距離の移動を終えて戻ってきたばかりだから、その点は考慮しなければならない。週末の試合に向けて、どれくらいコンディションが回復しているかを見極める必要がある」と慎重な起用を示唆。それでも、「これほど良い状態でいてくれるのはとても心強いし、彼と一緒に仕事するのは本当に楽しい」と付け加えている。

ランパード監督から称賛を受けた坂元は、シーズン中盤戦でもこの調子を維持できるのだろうか。