三井不動産、日鉄エンジニアリング、藤寿産業は、2026年6月に竣工した複合業務施設「三井不動産インダストリアルパーク海老名(MFIP海老名) &forest」が、日本ウッドデザイン協会主催の「ウッドデザイン賞2026」ハートフルデザイン部門(建築・空間分野)を受賞したと発表した。

MFIP海老名 ＆forest 外観写真

同施設は、物流・研究施設・ラボ機能を備えた複合業務施設で、三井不動産グループの木造建築ブランド「＆forest」の第1号竣工物件となる。今回の受賞は、MFIPとしては初となる。

複数テナント型の物流用途を含む施設として国内で初めて1階から4階の共用部の一部に木造を採用し、国土交通大臣認定の2時間耐火構造部材である木造柱と木鋼ハイブリッド梁を用いて安全性と開放感を両立した。

木造共用部 内観

3階の「Forest Lounge」には、北海道美瑛町のグループ保有林材を使った家具や、森林の自然音を再現する音響システム「KooNe」を導入するなど、働く人の快適性を高めている。グループ保有林から採取したトドマツ材などを仕上げ材や屋内階段、アート作品に幅広く活用し、伐採から施工までのトレーサビリティを確保して同社初のSGECプロジェクトCoC認証を取得した。