東日本旅客鉄道（JR東日本）は11月18日、Suicaの新キャラクターをお披露目。166万票の一般による選考投票を経て、候補B案の“紫のうさぎ”のキャラクターが選出された。

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同社は、2026年9月に「Suica Renaissance」の世界観を体現し、Suicaとともに成長していく新たなイメージキャラクターのデザイン候補3案を発表し。一般投票を実施した。

その結果、総数1,664,399票の投票が集まり、そのうち860,152票を獲得したB案のキャラクターに決定した。

お披露目会に登壇したJR東日本・喜勢社長は、「まず申し上げたいのは、25年前の今日、ここ東京でSuicaが誕生したということです。それから25年間、さまざまな場面でSuicaのイメージを担ってくれたSuicaのペンギンに、心から「ありがとう」と伝えたいと思います。本当に感謝しています」と述べ、今回選ばれた新キャラクターについて、「単なるイメージキャラクターにとどまらず、お客さまや地域の皆さまの期待を担いながら、新しい時代にSuicaがつくっていく生活圏を、皆さまと一緒に楽しみ、喜び合えるキャラクターになってほしい」とコメント。

また、今回落選したA案、C案についても、「今後私どもの事業活動の中で何かを活躍ができるこれステージがないのかということで、今考えております」と、再登場に言及した。

今後、B案のキャラクターがSuicaのイメージキャラクターとして活躍していくにあたり、その愛称を11月18日より12月15日まで募集。集まった愛称の候補から、選考委員会で決定し、2027年3月31日のバトンタッチ式にて発表する。

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