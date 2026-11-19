三井不動産レジデンシャルは、2027年6月下旬に竣工予定の戸建分譲事業「(仮称)東京都杉並区荻窪一丁目計画」(東京都杉並区、全12区画)において、「建築物再生可能エネルギー利用促進区域」の特例許可制度を活用したソーラーカーポートを東京都内で初めて導入する。

ソーラーカーポートイメージイラスト

同計画は、従来は建蔽率などの制限により設置が難しかった駐車スペース上部を有効活用するもの。建蔽率や容積率などの建築規制により、再生可能エネルギー設備の導入が進みにくいケースがある中、建築基準法第53条の特例許可を受けて建蔽率の緩和を実現した。

全12区画の屋根に太陽光発電設備を設置するほか、うち5区画にソーラーカーポートを採用する。設備はTEPCOホームテックおよびYKK APとの協業で共同設計したオリジナル仕様で、住宅デベロッパー、エネルギー事業者、建材メーカーがそれぞれの専門知見を持ち寄り、商品企画段階から共同で検討を重ねることで具現化した。

街区図

限られた敷地での発電設備としての役割に加え、駐車車両を直射日光や雨から守り、夏季には車内温度上昇の抑制、雨天時の乗降負担軽減などにも寄与する。環境負荷の低減を図るとともに、日々の暮らしの快適性にも配慮した設備として導入する。