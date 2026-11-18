プレミアリーグは18日、第10節アーセナルvsハル・シティでの事象に関し、Key Match Incident（KMI）パネルによる見解を示した。

アーセナルが本拠地『エミレーツ・スタジアム』にハル・シティを迎えた一戦は、現地時間7日に開催。前半をスコアレスで終えたが、72分にノニ・マドゥエケのシュートのこぼれ球をマルティン・ウーデゴーアが押し込みネットを揺らすと、これが決勝点となり1－0で試合終了。競り勝ったアーセナルがリーグ戦5連勝を飾り、首位の座を固めた。

プレミアリーグの全試合における重要な判定について独立した評価を行うKMIパネルは、この試合の42分の場面に注目。ボックス内に陣取っていたカイ・ハヴァーツがブルーノ・ギマランイスの縦パスに対してアクションを起こそうとした際、ノーベル・メンディにユニフォームを掴まれ転倒した。主審は笛を吹かず、その後にオンフィールドレビュー（OFR）が行われたものの、ハヴァーツがオフサイドポジションにいたとして、PKは与えられなかった。

主審は最終的にハヴァーツのオフサイドを宣告したが、KMIパネルはメンディによるファウルであり、アーセナルにPKが与えられるべきだったと指摘。ピッチ上での判定、VAR介入後の判定いずれも誤りであると全会一致で結論付けた上で、ハヴァーツは明らかにオフサイドポジションにいたものの、オフサイドの反則を犯す可能性が生じる前に、メンディによる明白かつプレーに影響を及ぼすホールディング（掴む行為）があったと説明している。

そもそも、オフサイドポジションにいること自体は反則ではない。国際サッカー評議会（IFAB）が定めた競技規則では、オフサイドポジションにいる競技者がすでにボールをプレーしている（あるいはプレーしようとしている、またはボールをめぐって相手競技者と競り合っている）最中に反則を受けた場合には、オフサイドの反則が当該反則よりも先に発生したとして、オフサイドの反則が罰せられると定めている。

一方、オフサイドポジションにいる競技者が、プレーする意図を持ってボールに向かって移動している最中、すなわちボールをプレーする前に反則を受けた場合には、その反則がオフサイドの反則より先に発生したものとして、当該反則が罰せられることになる。重要なのは、オフサイドポジションにいる競技者が反則を受けたのは、ボールにプレーする前か後かという点。アーセナルvsハル・シティの事象では、ハヴァーツがボールにプレーするよりも前にメンディに倒されているため、KMIパネルはPKが妥当との見解を示しているようだ。

なお、アーセナルに対するPKが見逃され、後にKMIパネルが誤審認定をしたのは、第2節アストン・ヴィラ戦に続き今シーズン2度目。一方、第9節リヴァプール戦でユリエン・ティンバーがアレクサンデル・イサクを倒した場面については、試合中には反則をとられなかったものの、後にKMIパネルがリヴァプールにPKが与えられるべきだったとの見解を示している。

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