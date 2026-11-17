2025年1月の新商品スイーツ5品まとめてご紹介!

1月14日以降に購入できるローソン新商品スイーツ5品をピックアップしてご紹介! 写真映えするコラボ商品や、生クリームを贅沢に使ったスイーツなど、気になる品が多数ラインナップしています。

ローソン2025年1月の新商品スイーツまとめ

いま食べたい! これからの季節にぴったりな、食べ応え抜群の商品をチェックしてみてはいかがでしょうか?

「Uchi Cafe×八天堂 クロッカンシュー とろけるカスタード」(257円)

「Uchi Cafe×八天堂 クロッカンシュー とろけるカスタード」(257円)

価格 : 257円

エネルギー : 373kcal

※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

八天堂とコラボした「Uchi Cafe×八天堂 クロッカンシュー とろけるカスタード」が登場です。アーモンドが香ばしく香るサクッとした食感のシュー生地に、八天堂ならではのなめらかカスタードが楽しめる2種類のクリームをつめた一品。

「Uchi Cafe×八天堂 とろ～りカスタードタルト」(292円)

価格 : 292円

エネルギー : 376kcal

※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※この商品は原料にアルコールを含むとのこと

※アルコール分1%未満とのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

こちらも八天堂とのコラボ商品「Uchi Cafe×八天堂 とろ～りカスタードタルト」。香ばしいタルト生地に、カスタードクリームとキャラメルソースを合わせました商品になっています。

「お餅で巻いたもち食感ロール 抹茶&つぶあん 3個入」(248円)

価格 : 248円

エネルギー : 269kcal

※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

大人気シリーズから「お餅で巻いたもち食感ロール 抹茶&つぶあん 3個入」が登場。もちもちとした食感の求肥生地とスポンジで、風味豊かな抹茶クリームとつぶあんを巻た商品です。

「もちどー ブラック」(192円)

価格 : 192円

エネルギー : 396kcal

※熱量表示は関東地域のものを掲載しているとのこと

※沖縄地域では商品仕様と価格が異なるとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

一度食べたらクセになる、もちもちとした食感が魅力の「もちどー ブラック」が登場です。ココアシュガーをたっぷりとまぶして仕上げた、見た目もインパクトのある一品。

「ほろ苦仕立ての焦がしキャラメルソースとふわふわパンケーキ」(289円)

価格 : 289円

エネルギー : 225kcal

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

メレンゲをたっぷりと使用し、ふわふわとした食感に焼き上げた「ほろ苦仕立ての焦がしキャラメルソースとふわふわパンケーキ」が登場。レンジで少し温めると、ほろ苦くコクのある焦がしキャラメルソースが広がります。肌寒い季節ぴったりの温かいスイーツになります。

まとめ

1月14日以降に購入できる新商品は、「Uchi Cafe×八天堂 クロッカンシュー とろけるカスタード」や「Uchi Cafe×八天堂 とろ～りカスタードタルト」、「お餅で巻いたもち食感ロール 抹茶&つぶあん 3個入」など、さまざまな商品がラインナップ。気になる商品があれば、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか?

※画像は公式ホームページより引用