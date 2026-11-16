インテルを率いるクリスティアン・キヴ監督が、2025－26シーズンのセリエA最優秀監督賞「パンキーナ・ドーロ（金のベンチ賞）」を受賞した。16日、同リーグの公式サイトが伝えている。

現在46歳のキヴ監督は、現役時代にインテルでも活躍し、引退後の2018年から古巣の下部組織で指導者の道を歩み始めた。順調にカテゴリーを上げると、2021年からはプリマヴェーラの監督に就任。2025年2月にはパルマの指揮官に就任し、自身初となるセリエAでの監督経験を積んだ。

そして2025年夏、シモーネ・インザーギ前監督の後任としてインテルのトップチーム指揮官に就任。2025－26シーズンは勝ち点「87」を積み上げ、クラブを2シーズンぶり通算21度目のセリエA制覇へと導いた。



監督自らの投票によって決まる同賞において、キヴ監督は3位のジャン・ピエロ・ガスペリーニ監督（ローマ）、2位のセスク・ファブレガス監督（コモ）を抑え、初受賞を達成した。

キヴ監督は「同僚からの評価で賞をいただくのは特別なことです。クラブ、スタッフ、選手たち、そしていつもそばにいてくれる家族に感謝します。選手たちは、私たちのアイデアを結果に結びつけてくれる存在です。最後に、勝利の時も、そして何より敗北の時も、いつも私を支えてくれる家族に感謝したいと思います」と喜びと感謝の言葉を述べている。