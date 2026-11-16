ミランが今冬の移籍市場で攻撃陣の拡充に動く可能性があるようだ。15日、イタリア紙『ガゼッタ・デロ・スポルト』が伝えている。

新たに就任したルベン・アモリム監督のもと、セリエAでここまで7勝3分1敗の4位につけているミラン。序盤戦をまずまずの成績で乗り切ったが、今夏にパリ・サンジェルマン（PSG）から加入したポルトガル代表FWゴンサロ・ラモスをはじめ、FW陣が十分なゴールを挙げられていないことから、1月の移籍市場で同ポジションの補強に動く可能性があるという。

報道によると、オーナーのジェリー・カルディナーレ氏が7000万ユーロ（約123億円）前後の投資を計画する中、クラブはレアル・マドリードに所属するブラジル代表FWエンドリッキ、クラブ・ブルッヘに所属するU－21ドイツ代表FWニコロ・トレソルディの2名をリストアップしているとのこと。今後は本人の意向を探りつつ、他クラブの出方もうかがいながらターゲットを絞り込む見通しだ。

現在20歳のエンドリッキは母国の名門パルメイラスを経て、2024年夏にレアル・マドリードへ加入。ここまで公式戦通算47試合出場8ゴール2アシストという成績を残しているが、チーム内での序列は低く、昨シーズン後半はリヨンへレンタル放出され、今シーズンも141分間の出場にとどまっている。ミランとしては6000万ユーロ（約105億円）前後の買い取りオプションまたは義務が付随したレンタルオファーを提示する可能性があるという。

一方、現在22歳のトレソルディはハノーファーでプロデビューを飾った後、昨年夏からはベルギーの強豪クラブ・ブルッヘでプレー。ここまで公式戦通算75試合に出場し、37ゴール10アシストをマークするなど高い得点力を誇る。現時点での市場価値は6000万ユーロ（約105億円）とも報じられている。

ミラン以外のクラブからの関心も囁かれている両選手。今冬の去就に注目が集まる。