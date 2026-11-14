「力を入れ過ぎないように気をつけます!」――パリ五輪金メダリストの北口榛花選手が、15日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『ザ!鉄腕!DASH!!』3時間SP(19:00～)に参戦。城島茂、横山裕、松島聡と巨大な「和菓子の家」づくりに挑む。

目指すは福島DASH村で建てた日本家屋

8月に制作した「スイーツの家」に続き、今回は屋根も壁もインテリアも、すべて食べられる「和菓子の家」づくりに挑戦。目指すのは、城島が20年以上前に福島DASH村で建てた日本家屋だ。

まずは都内の小学校でアイデアを募集すると、「ふ菓子の屋根」「芋けんぴの柱」「どら焼きの座布団」など、子どもたちから夢のある提案が続々と寄せられる。

城島は「縁側がほしい」と、福島で仲間たちと過ごした日々に思いをはせ、松島は「かりんとうで囲炉裏を作りたい」、横山も「壁は雷おこしがいい」とアイデアを膨らませていく。

子どもたちの夢を形にするため、プロの和菓子職人と試行錯誤を重ね、いよいよ組み立て当日。和菓子界のレジェンドや、お菓子作りを学ぶ学生、一級建築士ら、本気の大人たちが集結する。

さらに、父親がパティシエという北口選手も「和菓子が大好きなんですよ!」と助っ人参戦。「力を入れ過ぎないように気をつけます!」と、持ち前のパワーと体力で奮闘する。

屋根や畳、障子だけでなく、庭の花壇や枯山水まで、すべて和菓子で再現。前回は木材で代用せざるを得なかった屋根を支える「梁(はり)」も、今回はお菓子で作ることを目指すが、再び試練が立ちはだかる。

カステラ、大福、千歳あめなど、様々な和菓子を詰め込んだ夢の日本家屋。子どもたちへのお披露目までに完成させることができるのか。

糸井嘉男、番組史上最大75センチのスズメバチの巣に挑む

一方、厄介者を捕獲しておいしくいただく「グリル厄介」には、元プロ野球選手の糸井嘉男が参戦。7月の「DASH巨大食堂」でイシナギ釣りに失敗したリベンジを果たすべく、城島、横山、静岡大学の加藤英明氏とともに、危険なスズメバチの捕獲に挑む。