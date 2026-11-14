スペインサッカー連盟（RFEF）が13日、アンドラに所属する赤道ギニア代表GKヘスス・オウォノに対する処分を発表した。

オウォノは今月2日に行われたラ・リーガ・ハイパーモーション（ラ・リーガ2部）第12節のテネリフェ戦で、後半アディショナルタイムに相手のカウンターを防ごうとセンターサークル内まで飛び出した際に、ひざが相手FWヘスス・デ・ミゲルの胸付近と衝突。医療スタッフによる処置を受けた後、救急車で病院へ搬送されたデ・ミゲルは、一時容体が安定したものの、翌3日午前8時に亡くなったことが発表された。30歳だった。

この件で、スペインのみならず、サッカー界全体に悲しみが広がったなか、RFEFの規律委員会がオウォノに関する処分を発表。連盟内の独立機関である規律委員会は、規律審査の対象となる資料は主審の試合報告書のみであり、委員会はそこに記載された情報に基づいて制裁を決定しなければならず、主審の試合報告書に記載された事象に対し、規律規定で認められる最大級の制裁である12試合の出場停止処分をオウォノに下した。

なお、テネリフェとアンドラの試合はデ・ミゲルが救急車で運ばれたことで、試合は再開されずに2－2のままで主審が中断する判断を下しており、試合の行方についての決定が保留されていたが、規律委員会は試合が中断された時点のスコアである2－2で当該試合が終了したものと認定したことも明らかになっている。

オウォノに関する処分についてRFEFは以下のように発表している。

「まず初めに、本委員会はヘスス・デ・ミゲル・アラメダ氏の痛ましいご逝去に対し深い哀悼の意を表するとともに、ご家族、ご友人、チームメイト、そしてCDテネリフェの皆様に心よりお悔やみと温かい連帯の意をお伝えする」

「第2に、本件の対象となる行為の評価は、審判報告書に明記された上記の事実から出発しなければならない。そこには、当該選手が『ボールの競り合いにおいて過剰な力を用い、高く上げた足で相手選手に激しく衝突した』ために退場となったことが記録されている」

「審判の記述そのものから、高く上げた足で実行された態様、衝突の激しさ、そして特にボールの競り合いの中で審判員が明確に『過剰な力』と評価した力の行使という点において、このプレーの特別な重大性をうかがい知ることができる。これに加え、被害を受けた選手はピッチ上で治療を受け、その後担架で運び出されたという状況も同様に審判報告書に記載されている。そして、ヘスス・デ・ミゲル・アラメダ氏の逝去という悲劇的な結末に至ったことは公知の事実である」

「記述された行為の性質および併存する諸事情を考慮し、本委員会は、本件の事実はスペインサッカー連盟規律規定第102条に規定される重大な違反を構成し、その特別な重大性ゆえに最高限度の処分、すなわち12試合の出場停止処分を科すことが正当化されると判断する」