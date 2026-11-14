マンチェスター・ユナイテッドに所属するデンマーク代表DFパトリック・ドルグが、負傷のためデンマーク代表の活動から離脱した。13日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えている。

報道によると、ドルグは当初、ハムストリングの負傷により代表チームから離脱していたが、UEFAネーションズリーグでポルトガル代表戦とノルウェー代表戦を控えるデンマーク代表に再び合流していた。しかし、一連の身体検査を受けた結果、これらを通過することができず、ドルグはマンチェスターに戻ることになったという。

デンマーク代表チームの医師はドルグの状態について「ドルグに対して一連の検査を行ったが、2試合に出場できる十分な状態には達していなかった。負傷からの回復にはさらなる時間が必要のため、今後のリハビリに向けて彼を帰還させることにした」と報告している。

なお、ハムストリングの問題で約1カ月半戦列を離れていたドルグは8日に行われたプレミアリーグ第10節のアストン・ヴィラ戦に66分から途中出場したことで戦列復帰を果たし、1ゴール1アシストを記録する活躍を見せ、4－4で終了した一戦での勝ち点獲得に大きく貢献した。

これにより、イギリスメディア『Squawka』では、2017年のウェストハム戦におけるアントニー・マルシャル以来、ドルグは本拠地『オールド・トラッフォード』で行われたプレミアリーグの試合で、途中出場からゴールとアシストの両方を記録した初のマンチェスター・ユナイテッドの選手になったことが伝えられていた。

マイケル・キャリック監督が解任され、18日からはアメリカ代表を率いていたマウリシオ・ポチェッティーノ監督が新しく就任することが決定しているなか、ドルグが負傷で代表活動から離脱したことはマンチェスター・ユナイテッドにとって懸念材料になりそうだ。