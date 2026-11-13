『家売るオンナ』『ブラッシュアップライフ』『ホットスポット』、そして現在放送中の『俺たちの箱根駅伝』を手がける日本テレビの小田玲奈プロデューサーがこのほど、クリエイター育成プログラム「クリエイティブのがっこう」にゲスト講師として登壇した。

これは、コンテンツスタジオ・QREATIONが主催し、日テレ出身の演出家・橋本和明氏がメイン講師を務める全4回の短期集中講座。テレビ、広告、音声など様々な分野で活躍するクリエイターを迎え、講義や実践型ワークショップを通して企画力を磨くプログラムで構成されている。第3回の講師を、日テレで情報番組・バラエティ・ドラマを手がけて24年目になり、橋本氏と日テレの2003年入社同期でもある小田氏が担当した。

この日の講義では、ヒットドラマの誕生につながった意外な人脈や、脚本家との作品づくりで大切にしていること、さらには仕事と子育ての両立などについて語った。

『有吉ゼミ』の人気企画から『家売るオンナ』が誕生

三谷幸喜氏に憧れ、同氏の出身校である日本大学芸術学部に脚本家を目指して進学した小田氏。ドラマを作りたい一心で日テレに入社したものの、最初は情報番組に配属され、その後バラエティ制作を経験。入社12年目に念願のドラマ部門へ異動した。

そのデビュー作となったのが、2016年放送の『家売るオンナ』。企画の原点は、橋本氏が総合演出を務め、小田氏がディレクターとして参加したバラエティ番組『有吉ゼミ』の人気コーナー「坂上忍、家を買う。」だった。

小田氏は「家を買おうと思っていない人には刺さらない企画なんじゃないかと思っていた」と当時を回想。しかし、コーナーが人気を集める様子を見て、「もしかしたら家の購入は、みんなに刺さるのかもしれない。なんせ、みんな家に住んでいるわけだし」と気づき、不動産屋のスーパー営業ウーマンの活躍を通し、家を買いたい人の人生の背景や葛藤を描くドラマの企画を立ち上げた。

この着眼点について、橋本氏は「僕はバラエティとして面白いと思って見ていたから、これをドラマにしようと思う視点がすごい」と称賛。長年ともに番組を制作してきたからこその実感を語った。

バラエティ時代に書いた企画書が採用され、脚本家・大石静氏との出会いを経て、『家売るオンナ』が誕生したが、その後のドラマ制作も人とのつながりによって発展していったという。

『知らなくていいコト』に出演した柄本佑が、妻の安藤サクラに小田氏との仕事を勧めたことが、『ブラッシュアップライフ』での主演オファーにつながる。その『ブラッシュアップライフ』で安藤演じる主人公が人生をやり直す中でドラマプロデューサーになり、『花咲舞が黙ってない』の制作に携わるエピソードが登場。この縁から原作者の池井戸潤氏との仕事につながり、『花咲舞が黙ってない』の新シリーズを経て、『俺たちの箱根駅伝』を担当することになったのだ。

結婚・出産・子育てとドラマ制作を両立できた理由

小田氏は『家売るオンナ』以降、年間1～2本のペースで連続ドラマを手がけてきた。その間には結婚、出産、子育ても経験。現在も子どもを育てながら、プロデューサーとして第一線で活動を続けている。

このキャリアについて「結婚とか出産とか子育てもしながら、1年に1～2回連ドラをやれているのは、私が日本テレビの社員だからだと思っています」と語る。テレビ局の仕事には制約も多い一方で、社員という立場だからこそ、ライフステージの変化と制作活動を両立できた面があると実感しているという。

現在は大泉洋主演の日テレ系ドラマ『俺たちの箱根駅伝』の編集や宣伝に携わる傍ら、来年放送予定のオリジナル連続ドラマの脚本づくりも進めているといい、さらにもう1本を手がける予定であることを明かした。