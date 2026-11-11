ボーカル＆パフォーマンスグループのDA PUMPが10日、都内で行われた「ぽんまつりFES 2026」開会式に登壇。ミツカン「味ぽん」の生誕祭を盛り上げるアンバサダーに就任し、オリジナルソングの生パフォーマンスを披露した。

DA PUMP

「ポン酢界の王様」沖縄料理にも活用

「ぽんまつり」は、11月10日の「味ぽんの日」に合わせて2024年にスタートしたイベント。3年目となる今年は、DA PUMPが初のアンバサダーに就任し、「DA ぽんP」としてキャンペーンを盛り上げる。

味ぽんが今年で62周年を迎えたことに、TOMOは「めちゃくちゃ長く愛されてますね。おめでとうございます」と祝福。ISSAは「ちょうどいいハマり方ですよね。DA PUMPとDA ぽんPって。これ以上ハマるグループがいるのか!」と声を弾ませ、KIMIも「初心に返っていきたいと思います。(DA ぽんPとして)デビュー1年目なので」と意気込んだ。

イベントでは、オリジナルソングのミュージックビデオを上映。KIMIは「僕らっぽいですね。DA ぽんPっぽい。弾けるような感じで、思わず(味ぽんを)ひと舐めしたいような、すごく僕らに合ってるなと思います」と手応えを口にした。

振り付けはKENZOとTOMOが担当。KENZOは「ワクワクするような弾けるダンス」をテーマにしたと説明し、「グッズが当たるか当たらないかっていうソワソワ感を手で表現して、最後は当たるか当たらないか分からないけど“イエーイ!”っていう感じ」と紹介。メンバーは「ワクワクぽんダンス」と名付けた振り付けに合わせて、オリジナルソングを生披露した。

味ぽんの魅力を語る場面では、ISSAが「ポン酢界の王様ですよね」と絶賛。沖縄料理にも合うといい、海ぶどうや島豆腐と組み合わせて楽しんでいることを明かした。TOMOはキャンプで作る味ぽん入りの野菜炒めをおすすめし、KIMIは餃子や鍋の締めの雑炊を挙げた。

ツアーグッズ以上の全50種類に驚き

キャンペーンで用意された全50種類の「ぽんまつりグッズ」が紹介されると、ISSAは「これ、すごいですよね。普段のツアーグッズでもこんなに作らないのに」と驚き、KENZOも「僕らのツアーグッズより多いかもしれないです」とコメント。

ISSAは味ぽんのラベルをモチーフにしたコーチジャケットを着用し、「全然風を通さない。これからの季節にぴったりですね」とお気に入りの様子。U-YEAHはフードをかぶると味ぽんの黄色いふたを再現できるタオル、KENZOはアウトドア用チェア、TOMOはバケットハット、KIMIはペンライト、YORIはドリンクホルダーをそれぞれ紹介した。

最後にISSAは「アンバサダーとして、皆さんと一緒に楽しんでいきたいと思いますので、ぜひぜひ多くの方に応募していただけるとうれしく思います。一緒に盛り上げていきましょう」と呼びかけた。

なお、「ぽんまつりFES 2026」では、12月31日まで、Xを通じて合計540人にオリジナルグッズが当たるプレゼントキャンペーンを実施する。