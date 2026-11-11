ファミリーマートは11月17日、アイビーカンパニーが運営する紅茶ブランド「Afternoon Tea」が監修するチルドカップ飲料「ファミマル チャイティーラテ」(224円※沖縄では価格が異なる)、ペットボトル飲料「ファミマル シャインマスカット香る ジャスミンティー」(129円)を全国のファミリーマートで発売する。また、12月1日から、「ファミマル シャルドネ香る スパークリングティー」(160円)を順次発売する。

「ファミマル シャインマスカット香る ジャスミンティー」(129円)、「ファミマル シャルドネ香る スパークリングティー」(160円)、「ファミマル チャイティーラテ」(224円※沖縄では価格が異なる)

「Afternoon Tea」監修の新作ドリンク3種が発売

同社では、2019年からAfternoon Tea監修の多彩な商品を展開している。今回、秋から冬に向けた癒しとご褒美タイムに最適な新作飲料3商品が登場する。

チルドカップからは、近年カフェメニューの定番としても人気が高く、健康志向の高まりとともに注目を集めているチャイティーラテを発売する。生乳を50%使用したコクのあるミルクの味わい。アッサム茶葉の風味に、ジンジャー、カルダモン、クローブ、シナモン、ナツメグなどの本格スパイスが華やかに香る、肌寒い季節にも嬉しい商品。

「ファミマル シャインマスカット香る ジャスミンティー」(129円)

ペットボトルからは、近年伸長を続ける無糖茶市場の中でも、特に需要が高まっているジャスミンティーの新作、シャインマスカット香る ジャスミンティーを発売する。女性人気の高い「シャインマスカット」の甘く芳醇な香りと、ジャスミンの華やかさのバランスがとれた、すっきりとした飲み心地のジャスミンティー。

「ファミマル シャルドネ香る スパークリングティー」(160円)

さらに、新たなファンを獲得しているティーソーダからは、シャルドネ香る スパークリングティーが数量限定で登場する。世界三大紅茶であるダージリンエキスを使用。シャルドネの華やかさとダージリンの上品な紅茶の味わいが楽しめる。

環境に配慮した「ファミマのエコパケ」第46弾

シャインマスカット香るジャスミンティーには、使用済みペットボトルをリサイクルした再生PET樹脂100%のボトルを使用している。これにより、新たに作られる石油由来プラスチック使用量を削減し、資源の有効活用に貢献する。