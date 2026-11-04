セブン‐イレブン・ジャパンは11月10日から、「お店で焼いた アールグレイミルクティークッキー」(260.28円)を全国の「セブンカフェ ベーカリー」取り扱い店舗で順次発売する。数量限定での販売となる。

アールグレイ茶葉とホワイトチョコを使用

「セブンカフェ ベーカリー」は、店内の専用オーブンで仕上げに焼き上げるパンやクッキーなどを展開するシリーズ。

新商品は、「セブンカフェ ティー」のアールグレイ茶葉を生地に練り込み、ホワイトチョコチップと全粉乳を合わせたクッキーだ。紅茶の華やかな香りと、ミルキーな味わいを特徴とする。

最後の仕上げに店内の専用オーブンで焼き上げることで、表面はサックリと香ばしく、中はしっとりとした食感に仕立てている。

クロワッサンやチョコクッキーも展開

同シリーズでは、発酵バターを16層に折り込んだ「お店で焼いた カリッじゅワッサン」(230.04円)や、ビスケット生地のサクッとした食感と中のふんわり感が特徴の「お店で焼いた サクッと ふわっふわメロンパン」(180.36円)も販売している。

このほか、「お店で焼いた サクサククロワッサン」(190.08円)、「お店で焼いた チョコクッキー」(200.88円)、「お店で焼いた 明太フランス」(250.56円)などを展開。サクサククロワッサンの販売エリアは沖縄県を除く全国となる。

取り扱い店舗は同社の公式サイトで確認できる。店舗によって価格や商品規格が異なる場合があり、一部商品を取り扱わない店舗もある。