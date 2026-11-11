JA共済連群馬は10月18日、前橋市にある群馬県農協ビルにて『JA共済サンキュー祭(フェス)2026』を開催。たくさんの来場者でにぎわった。

人気を集めたイベントや展示は？

昨年に続き、今年も群馬県農協ビルにて開催されたJA共済サンキュー祭(フェス)2026。地元中学生による吹奏楽部のコンサートで始まると、新鮮な食材を販売するサンキューマルシェに人が並び、自転車の安全運転度をチェックするシミュレーター、楽しく防災を学べるクイズラリーも人気。消防車やパトカーと記念撮影できるはたらくクルマの展示、身体を動かすスポーツチャレンジでは子どもたちの弾けるような笑顔がみられた。

JA共済連群馬の村岡範子氏に会場を案内してもらった。この日、屋外の大きなステージでは前橋市立第七中学校をはじめとする県内の4校の吹奏楽部が演奏し、イベントを盛り上げた。村岡氏は「昨年のサンキュー祭(フェス)でも中学生たちによる演奏が評判となりました。顧問の先生によれば、子どもたちが日頃の練習の成果を発表する場は限られているそうです。今日のステージが良い機会になれば、という思いでおります」と話す。

サンキューマルシェではJA前橋市の協力を得て、旬の農作物を販売した。赤城山の麓に広がる前橋市では、おいしい野菜や果物が豊富に収穫できる。この日は、きゅうり、ほうれん草、小松菜、りんご、柿などがお買い得価格でテーブルに並び、来場者に好評だった。

買い物客でにぎわうサンキューマルシェ

群馬県は、きゅうりの名産地でもある

2025年産の前橋産コシヒカリが盛り放題の「お米 一升マス もりもり大会」も行われた。一升マスに入るお米は、平らにすると約1.5kg。これを山盛りにすれば、最大で2kgほどを持ち帰れる、という趣向だった。

自転車の交通ルール、危険予測、安全運転について学べる「すまいる号」にも行列ができた。自転車にまたがりペダルを漕ぐと、それに連動してモニターの景色が進んでいくシミュレーターで、生活道路にはどんな危険が潜んでいるか、疑似体験できる仕掛け。折しも令和8年（2026年）4月1日に施行された改正道路交通法により、自転車の交通違反にもいわゆる「青切符」が導入されたばかり。これを機に、自転車の安全運転について確認しておきたい、と考える家庭も増えているという。

パネルのクイズを通じて、楽しく「防災」や「備えの大切さ」を学べるクイズラリーには、「火事で煙がたくさん出ているときの行動として正しいものは？」「隣の家の火事で自宅が被害を受けたら修理費はどうなる？」といった問題に頭を悩ませる親子の姿があった。村岡氏は「群馬県は自然災害が比較的少ない、とされてきましたが、近年では大雨による被害が県内でも発生しており、日頃からいつ起こるか分からない災害に備えておくことが重要です」と話す。

防災クイズラリーが実施された

その隣りには前橋市消防局の協力による、火事による煙を疑似体験できるテントが設置された。実際、火災現場では煙でどのくらい視野が遮られてしまうのだろうか？どうやって避難したら良いのか？そんな緊迫した状況を体験できる、貴重な機会となっていた。

前橋市消防局は、消火器の使い方もレクチャーした。黄色い安全栓（ピン）を抜いて、ホースを本体から外して火元に向け、レバーを強く握る。火事が起きたときは、この3ステップを焦らずに実行したい――。とはいえ、この日のブースにあったのは水鉄砲のような「水消火器」で、数m先の小さな的に水を当てるゲームに、参加した子どもたちは大喜びの様子だった。

水消火器の楽しい体験を通じて使い方を学ぶ

このほか、消防車やパトカーと一緒に記念撮影できるブースも設けられた。白バイにまたがり、ご満悦の小さな男の子。吹奏楽の演奏を終えた中学生は、消防局員から防火服を借りて羽織り、その重量に驚いていた。

パトカーは、いつだって男の子の憧れ

子ども用の制帽も被り、すでに気分は白バイ隊員に

防火服を貸してもらう中学生たち

はしご車の迫力の前にたたずむ

そして、動物ふれあい広場も設けられた。おそるおそる、ひよこ、うさぎ、あひる、フェレットなどに触る子どもたち。

群馬県農協ビルに入ると、2026年1月に創立75周年を迎えたJA共済連（全国共済農業協同組合連合会）の取り組みを振り返る展示が行われていた。

75年間のあゆみを紹介するパネル

相互扶助の理念に基づき、全国の農家・組合員・利用者に安心と安全を届けてきたJA共済。村岡氏は「JA共済連群馬は、これからも地域にお住まいの皆さんに身近な存在でありたい、という思いでおります。私たちの活動が、安心で安全な暮らしを送っていただくきっかけになれたら幸いです」と話す。

農協ビルの10階にも、いくつかのブースが出展された。たとえば、農作業事故体験VRとして、トラクターの転倒事故、耕うん機の挟まれ事故、刈払機の刃との接触事故、脚立からの転落事故などを疑似体験できるコンテンツを用意。現場担当者は「事故を未然に防ぐには、適正な知識と対策を身につけることが大事です」と啓発する。

農作業事故体験VR

JA共済総合研究所では中之条研究の成果として、病気にならないための「長生き歩きの秘訣」を紹介する。また、JA群馬厚生連は血管年齢の検査を実施。そして前橋市は「ヒット！減塩チャレンジ」と題して、減塩による健康増進を呼びかける。このほか子育て支援の観点から、親子で身体を動かせる運動プログラム「ちょいむずチャレンジ」が実施された。

午後には、FM GUNMAのラジオ公開収録、また交通事故障がい者の社会復帰支援のための介助犬のデモンストレーション「ガンバレ! 介助犬! JA共済はたらくワンワンランド!」なども行われた『サンキュー祭(フェス)2026』。村岡氏は「JA共済連群馬では今後とも、地域に根付いた活動を行っていきます」と話していた。