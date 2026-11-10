21日に放送される日本テレビ系ドラマ『俺たちの箱根駅伝』(毎週土曜21:00～)の直前に、90分の生放送特番が放送される。同日の第7話も15分拡大スペシャルとなる。

山里亮太MCで90分生放送 大泉洋らが撮影秘話を披露

池井戸潤氏の同名小説を原作とする『俺たちの箱根駅伝』は、箱根駅伝の本選出場を逃した大学の選手たちで編成される「学生連合」と、駅伝中継を担うテレビ局「大日テレビ」の舞台裏を描く物語。大泉が箱根駅伝中継のチーフプロデューサー・徳重亮、伊藤沙莉がセンターディレクター・宮本菜月、山下智久が学生連合を率いる甲斐真人監督を演じている。

21日は「『俺たちの箱根駅伝』DAY」と題し、19時30分から90分の生放送特番、21時から第7話の15分拡大スペシャルを放送する。

生放送特番のMCを務めるのは、幼少期から箱根駅伝を見続けてきた山里亮太。ゲストには主演の大泉洋をはじめ、小林虎之介、奥智哉、水沢林太郎、菅生新樹、杢代和人らドラマ出演者が登場する。

さらに、『俺たちの箱根駅伝』のファンを公言する芸能人たちも出演。第1話から第6話までの名シーンを振り返りながら、それぞれが心に残った場面を紹介する。大泉らキャスト陣は、名シーンの裏側にあった撮影秘話やエピソードを明かす予定だ。

東洋大学の箱根駅伝復活への歩みも特集

生放送特番では、ドラマの振り返りだけでなく、実際の箱根駅伝の歴史にも迫る。

取り上げるのは、2027年の箱根駅伝での再起を目指す東洋大学。2026年大会では21年ぶりにシード権を逃したものの、10月の予選会を1位で通過した。

番組では、かつて「山の神」と呼ばれた柏原竜二の活躍を原動力に初の総合優勝を果たし、その後も計4度の総合優勝を成し遂げた東洋大学の歩みを、当時の映像とともに紹介。その強さの原点に迫る。

劇中で再起を目指す明誠学院大学とも重なる、逆境に立ち向かうランナーたちの姿を描き、ドラマと現実の箱根駅伝をつなぐ内容となる。

第7話は15分拡大 いよいよ箱根駅伝本選へ

生放送特番に続く21時からの第7話は、通常より15分拡大して放送。物語はいよいよ箱根駅伝本選へと突入する。

これまで、徳重(大泉)が率いる大日テレビの中継スタッフは、視聴率を重視する上層部との対立やセンターアナウンサーの緊急入院など、次々と起こる不測の事態に直面。一方、学生連合も甲斐監督のもとで結束を強めながら、チーム内の対立を乗り越えようとしてきた。

そんな走る者と伝える者、それぞれの思いが交錯する中、物語は最大の見せ場となる箱根駅伝本選を迎える。

なお、日本テレビによると、TVerでの第1話再生回数は319万回を突破し、同局のドラマ初回放送として歴代1位を記録している。TVerでは第1～3話と最新話、オリジナルドラマ『俺たちの学連合宿』を配信中。Huluではディレクターズカット版も配信されている。

【編集部MEMO】

TBS日曜劇場『VIVANT』では、7月26日の第2シーズン初回直前に1時間の生放送SP、11月8日の最終話直前に2時間の生放送SPを編成した。

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