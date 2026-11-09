立命館大学政策科学部の桜井政成教授は、近畿6府県と関東・甲信9都県の20～79歳、計1,164人を対象にしたインターネット調査をもとに、年代別の読書実態を分析した。調査から、20代には「まったく読まない層」と「習慣的に読む層」が併存していることや、ネット・ゲームと読書が単純な対立関係ではないことが示された。

20代は「読まない」と「習慣的に読む」が併存

フィクション、ノンフィクション、教科書・専門書・実用書を「本」として集計すると、20代では「まったく読まない」が45.9％、「週1回以上読む」が25.5％だった。いずれも比較した年代群の中で最も高い。一方、マンガや雑誌まで含む5ジャンル全体では、20代の30.6％がまったく読まず、39.8％はいずれかを週1回以上読んでいた。

若年層では実用的な本を習慣的に読む割合も高い

教科書・専門書・実用書を週1回以上読む割合は、20代13.3％、30代11.2％で、40～50代の6.8％を上回った。フィクションを週1回以上読む割合は20代14.3％、30代15.3％で、上の年代と大差はなかった。仕事や学業、資格取得、生活上の実用にかかわる読書も、若年層の読書習慣の一部を支えている可能性があるという。

20代は「話題だから」が39.7％、社会的な読書動機も

読書動機では、20代の39.7％が「その本や文章が話題になっているから」と回答。「独りではないと感じたいから」23.5％、「人からよい印象を持ってほしい」20.6％、「読まないと罪悪感や恥ずかしさを感じる」19.1％も、他年代より高かった。一方、「読むのが好きだから」は66.2％、「読書は娯楽のひとつだから」は60.3％で、読むこと自体の楽しさも主要な動機となっている。

「ネットやゲームをするほど本を読まない」とは限らない

SNSやYouTube・TikTok、動画コンテンツ、ネットサーフィンなどのネット系メディア利用と読書頻度の関係を分析したところ、新聞を除く5ジャンルで、ネット利用頻度が高い人ほど読書頻度も高い正の関連がみられた。テレビは新聞・雑誌、ゲームはマンガ・フィクションとの関連が比較的強く、利用するメディアによって結びつく読書ジャンルが異なっていた。

若年層はオーディオブック利用と「読書家自認」の関連も大きい

「自分を読書家だと思う」とする割合は20代34.7％、30代27.2％、40～50代31.0％、60～70代30.4％で、20代が最も高かった。オーディオブックを少しでも利用する割合は20代10.2％、30代10.5％。利用頻度と読書家自認の相関係数は20代0.25、30代0.24で、40代以上より相対的に大きい傾向がみられた。

調査概要

実施 エリア 期間 人数 第1回：近畿調査 大阪・京都・兵庫・奈良・滋賀・和歌山 2025年2月19～21日 534人（うち20代45人） 第2回：関東・甲信調査 東京・栃木・群馬・埼玉・茨城・千葉・神奈川・長野・山梨 2026年3月6～9日 630人（うち20代53人）

調査はインテージのアンケートモニターを対象に行われ、20～79歳の計1,164人を分析した。性別・年代・就業状況を考慮して割付し、不誠実回答を除外している。なお、全国の人口構成を代表する調査ではなく、地域・時期の異なる2調査を統合した探索的分析で、時系列の変化や因果関係を直接示すものではない。

まとめ

今回の分析では、20代は「本をまったく読まない」割合が高い一方、習慣的に読む人も多く、実用的な読書や社会的な動機、ネット系メディア、オーディオブックなど多様な読書との接点が確認された。「若者の読書離れ」を読書量だけで捉えるのではなく、何を、どのような目的や方法で読んでいるのかを見る必要がありそうだ。